Na Molički planini v Kamniško-Savinjskih Alpah se je včeraj pripetila huda nesreča. Planinec je pohajal proti planini Ravne, pot pa poteka nad več brezni. Moški je poškodovan obležal v enem od njih, globokem okoli 20 metrov. Na srečo je njegov padec videl planinec, ki je prav takrat šel mimo, in poklical na pomoč, so sporočili s PU Kranj.

»Reševanje je bilo izredno kompleksno, dostop do ponesrečenca je bil otežen, v breznu so bile krušljive skale, delo s helikopterjem Slovenske vojske so ovirali tudi močni sunki vetra,« je pojasnil Bojan Kos s PU Kranj. Poleg velikih skal je bil v breznu tudi trd, zbit sneg. Celjski gorski reševalci, posadka v zraku in dva znanca poškodovanega so tega uspeli iz globine brezna spraviti do točke dviga z jeklenico v helikopter, s katerim so ga odpeljali v bolnišnico. Bil naj bi huje poškodovan.