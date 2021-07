Mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf se je v svoji štirinajsti izdaji – tudi zaradi negotovih koronskih razmer – razdelil na dva sklopa. Tako je junija prvi del festivala z nastopi in delavnicami med drugim naselil okolico gradu Fužine ter razna prizorišča na prostem v središču mesta, drugi del, ki se začenja danes in bo trajal do nedelje, pa se bo zgostil v Stari mestni elektrarni, kjer se bodo skozi šest večerov predstavljali slovenski ustvarjalci s področja sodobnega cirkusa in sorodnih žanrov.

Zmes žanrov in generacij Pod ustaljenim geslom »Ko je cirkus, je cirkus za vse!« se Klovnbuf tokrat motivno posveča iskanju ravnotežja, tako med sodobnim cirkusom in drugimi uprizoritvenimi zvrstmi kot tudi med silnicami na sveže zamajanega sveta – torej med normalnostjo hrepenenja ter nenormalnostjo (po)koronskega vsakdana. Poleg šestih predstav umetnikov različnih generacij in profilov bo festival obsegal še štiri dni trajajočo delavnico larvalne maske, ki jo bosta vodila Alenka Marinič in Justin Durel. Nocojšnja uvodna predstava drugega dela Klovnbufa bo premierna uprizoritev projekta Noister: Val 3, v katerem bo Tjaž Juvan, sicer tudi član kolektiva MismoNismo, združil kinetično zvočno postavitev in sodobni gibalni performans, prek prepletanja obeh zvrsti pa bo skozi nastajajočo zvočno pokrajino raziskoval odnos med človekom in strojem. Že omenjeni kolektiv MismoNismo bo nato jutri izvedel lansko festivalsko uspešnico NOiseCirkus, improvizirano glasbeno-cirkuško predstavo, posvečeno odvečnim predmetom, s svojo surovo eksperimentalno estetiko pa bodo v četrtek meje sodobnega cirkusa premikali še v »nespektakularnem spektaklu« Žonglerski koncert – ta z naslovom do neke mere sicer že namigne, za kakšen tip predstave gre, toda to bodičasto mešanico žonglerskega šova, avtorske glasbe in duhovitih komentarjev je vsekakor veliko bolje doživeti v živo.