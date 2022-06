Ob tem ostaja osnovno vodilo festivala iskanje fluidnih uprizoritvenih formatov, ki razpirajo tudi širši družbeni kontekst in mesto ženske umetnice v njem. »Nenehno premagovanje ovir, boj za vidnost in umeščenost v družbo, nomadstvo, a vendarle - upanje, hrepenenje, delovanje, življenje... Letošnji festivalski poudarek vnaša v programski okvir novo občutljivost in s tem drugačno ravnovesje sil, posebne pristope, spretnosti in sposobnosti ter novo obliko ženske uprizoritvene empatije,« piše v sporočilu za javnost.

Festival bo zavzel različna ljubljanska prizorišča. Predstave in delavnice bodo gostili Plesni teater Ljubljana, Španski borci, Stara mestna elektrarna, festivalsko dogajanje pa se bo selilo tudi na Kongresni trg, v park Zvezda in park Tabor ter v cirkuško dvorano Fuskabo.

Današnjim delavnicam, ki jih bosta vodili francoski umetnici Marie Vela in Valentina Cortese v cirkuški dvorani Fuskabo, bo v petek v Plesnem Teatru sledila predstava Valentine Cortese z naslovom Lento e violento (Počasno in silovito). Predstava sodobnega cirkusa in nove magije je zasnovana kot večplastna uganka, ki se igra z navzkrižjem med resničnostjo in ciklično repeticijo.

Španski borci bodo v soboto gostili večdisciplinarno predstavo solo umetnice Hazel Lam z naslovom Lighthouse (Svetilnik), Klovnbuf pa bo zavzel tudi Staro elektrarno, ki bo prihodnji teden gostila predstavo skupine Fourklor, predstavo Zaveza hrvaških ustvarjalk Cirk Pozor ter predstavo skupine Tolpa z naslovom Stari in drzni.

Stara mestna elektrarna bo gostila tudi zadnji festivalski dogodek v Ljubljani - projekt, ki je nastal v koprodukciji Festivala Klovnbuf in Društva Matafir. V predstavi Poskus sobe sta za koreografijo in izvedbo poskrbela Danijela Zajc in Branko Potočan. Predstavi bo sledil pogovor z ustvarjalci, je mogoče razbrati iz festivalskega programa.