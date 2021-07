Richard Carapz je dobil zahtevno olimpijsko preizkušnjo, ko si je z izjemno vožnjo v zadnjih 20 kilometrih privozil odločilno prednost pred zasledovalci. V ozadju se je manjša skupinica pomerila v sprintu za preostali dve medalji, izjemno spretnost pa je pokazal neverjetni Tadej Pogačar, ki je poskrbel za prvo slovensko kolajno v Tokiu. Fotofiniš je pokazal, da je Pogačar zasedel tretje mesto in se je razveselil bronaste medalje. Srebro je pripadlo Belgijcu Woutu Van Aertu. »Neverjetno, kaj se dogaja v mojem življenju. To so neverjetni občutki. Že zmaga na Touru, ampak tole danes pa je res nekaj neverjetnega. Na koncu niti nima veze, ali je srebrna ali bronasta, medalja je medalja,« je bil srečen slovenski junak.

Jan Tratnik nadziral dirko Slovenci so že pred začetkom dirke zavedali, da spadajo med glavne favorite dirke in svoje vloge se niso ustrašili. Praktično ob samem začetku se je na čelo glavnine postavil danes izjemni Idrijčan Jan Tratnik, ki je praktično sam popeljal najboljše kolesarje skozi uvodnih 180 kilometrov dirke. Z izjemnim tempom je nadziral ubežnike, ki niso bili nevarni, da bi odnesli olimpijska odličja, hkrati pa je bil tempo dovolj močan, da konkurenti iz glavnine niso mogli sprožiti novih napadov. Tratnik je bil na čelu glavnine na prvem vzponu Douši in tudi na najdaljšem klancu dneva na Fudži, ko so iz glavnine odpadali že nekateri favoriti. Na čelu dirke je bil tudi na zahtevnem odseku, ko so kolesarji opravili dva kroga na dirkališču za formulo ena, kjer se je dirka na koncu tudi zaključila. Teren na dirkališču je bil daleč od enostavnega in Jan Tratnik si za svojo predstavo danes zasluži oceno 10 plus. Ob izvozu iz drugega kroga na dirkališču je Tratnik na čelo dirke pripeljal še svoja reprezentančna kolega Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, nato pa zasluženo popustil. Teren za slovenska kapetana je bil pripravljen, žal pa tam ni bilo več Jana Polanca, ki se je na dirkališču zapletel v padec in ni mogel pomagati pred vzponom na Mikuni.

Mikuni izluščil skupino favoritov, ni pa odločl nosilcev kolajn V trenutku, ko so kolesarji trčili v zid imenovan Mikuni, je moč kolesarjev preizkusil zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Glavnina je razpadla, izjemnemu 22-letniku pa sta lahko sledila le Američan Brandon McNulty in Kanadčan Michael Woods. Trojica si na izjemno zahtevnem klancu ni mogla privoziti večje prednosti, tako da so lahko priključili tudi nekateri iz ozadja. Na vrhu klanca dobrih 30 kilometrov do cilja je v borbi za odličja ostalo 13 kolesarjev, od Slovencev pa je bil v igri zgolj še Pogačar, saj Primož Roglič ni mogel slediti izjemnemu tempu na težkem vzponu. Skupina kolesarjev je bila presenetljivo velika in dirka še zdaleč ni bila odločena. Na razgibanem terenu na vrhu vzpona so sledili številni napadi. Tadej Pogačar in Belgijec Wout Van Aert sta pokrivala napade, saj se je v skupini razvila predvsem borba proti tema dvema zvezdnikoma kolesarstva. Olimpijsko terno sta zadela Ekvadorec Richard Carapaz in Američan McNulty, ki je bil izjemno razpoložen. Slovenec in Belgijec na njun napad nista odgovorila in privozila sta si 45 sekund prednosti.