Ker se 33-letna zvezdnica redko pojavlja v javnosti, zasebno življenje pa dobro skriva, je s svojo prisotnostjo pritegnila veliko pogledov. Njuno druženje na tekmi je za Page Six komentiral tudi vir, ki je paru blizu: »Pevka in agent sta zagotovo v zvezi.« Ko je Rich Paul konec maja dajal intervju, je omenil druženje z veliko pop zvezdo. »Nisva v zvezi. Sem svoboden. Zapiši,« je takrat dejal za The New Yorker, a zdi se, da so se stvari od takrat kljub vsemu spremenile. Brian Windhorst, poročevalec ESPN, je pred kratkim dejal, da Rich Paul ljubi Adele. »Rich Paul, agent LeBrona Jamesa, je pripeljal Adele na tekmo. To je njegovo dekle,« je dejal Windhorst. 39-letni Rich Paul je po Forbesu eden najuspešnejših športnih agentov. Ustanovil je Klutch Sports Group in predstavlja velika košarkarska imena, kot so LeBron James, Ben Simmons in Trae Young. Glede svojega ljubezenskega življenja je britanska pevka od vedno zadržana, že vso kariero pa se trudi skrivati svoje zasebno življenje.