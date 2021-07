Tadej Pogačar kolesarstvo

Najboljši kolesar na svetu, zmagovalec zadnjih dveh dirk po Franciji in mimogrede, to smo že pozabili, letos tudi zmagovalec dirke po Sloveniji, se je kljub utrujenosti po treh tednih francoskih klancev in ravnin odločil, da bo nastopil na Japonskem, in to v moštveni tekmi, skupaj z Janom Tratnikom, Janom Polancem in Primožem Rogličem. Tekma se dogaja ravno danes, zato nekateri že veste za rezultate, a dejstvo je, da boljše moštvo za takšno tekmovanje težko sestavi katerakoli druga država. Še nekaj podatkov o enem največjih zvezdnikov na aktualni olimpijadi. Rojen je 21. septembra 1998, doma je s Klanca pri Komendi. Visok je 176 centimetrov in tehta okoli 66 kilogramov. Med leti 2017 in 2018 je bil član ljubljanskega Roga, leta 2019 pa je podpisal pogodbo z moštvom UAE Team Emirates, za katero trenutno vozi. Ob dveh dirkah po Franciji in šestih etapah po Franciji ter šestih majicah (po dvakrat rumena, bela in pikčasta) je dobil tudi tri etape na Vuelti in majico za najboljšega mladega tekmovalca na tej dirki.

Janja Garnbret športno plezanje

Time je na svojem seznamu najboljših omenil Janjo Garnbret in zapisal, da je 22-letna plezalka največje upanje za zlato medaljo svoje države. Povedali so, da je kot otrok plezala po pohištvu in drevesih ter da se je ta navada na neki način še drži. Garnbretova je za Time izjavila: »V Tokio grem uživat, ker če bom uživala, vem, da bo vse v redu.« Koroška plezalka je v težavnostnem plezanju in na balvanih nepremagljiva, edino, kar ji v kombinaciji treh disciplin ne gre tako dobro, je hitrostno plezanje, a stroka meni, da je tudi v tem zelo napredovala.

Primož Roglič kolesarstvo

Tragičen junak zadnjih dveh Dirk po Franciji je saniral poškodbe in bo na Japonskem kot posameznik na kolesarski dirki zastopal Slovenijo. Roglič je vsekakor favorit, a je jasno, da je pri kolesarju iz Kisovca vse mogoče. Enaintridesetletni športnik se je za kolo odločil po silovitem padcu, ki ga je doživel kot smučarski skakalec. Pri skokih ima z ekipnih mladinskih tekem zlato in srebrno medaljo, kot kolesar pa je dvakrat osvojil Vuelto ter po tri etape na Giru in Touru. Hkrati je kolesar, ki je na prvem mestu svetovne kolesarske razvrstitve preživel najdalj časa.

Luka Dončić košarka

Naši košarkarji niso ravno prvi favoriti za zlato medaljo. Že uvrstitev na olimpijado je velik uspeh. Po drugi strani je v ekipi košarkar Dallas Mavericks, za mnoge najboljši evropski košarkar vseh časov, 22-letni Ljubljančan Luka Dončić, ki lahko dobi tekmo dobesedno sam. Na Japonskem pa ne bo sam, saj se je na kvalifikacijah v Litvi izkazalo, da je v moštvu Slovenije kar nekaj mojstrov (Vlatko Čančar, Zoran Dragić, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Edo Murić… ). Naši se bodo za nastop v drugem delu tekmovanja potegovali v skupini s Španijo, Argentino in Japonsko.

Kristjan Čeh met diska

Jasno, 22 let je star tudi silak iz Podvincev, kot kličejo trenutno našega najboljšega atleta. Čeh iz sezono v sezono bolj navdušuje. Letos, konec junija, je prvič vrgel orodje preko 70 metrov. Čeh je zvezdnik evropskih prvenstev za mlade, na Japonsko pa potuje v družbi naših atletinj in atletov Anite Horvat, Luke Janežiča, Klare Lukan, Maje Mihalinec, Maruše Mišmaš in Tine Šutej, ki nimajo tako resnih možnosti za odličje. Ob Švedu Danielu Ståhlu, ki ima letos edini boljše izide, je eden od favoritov za medaljo.

Eva Terčelj kajak na divjih vodah

Devetindvajsetletna kajakašica na divjih vodah je od septembra 2019 svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah. Ob tem ima že kar malce oddaljena ekipna brona s prvenstev 2010 in 2013. Pohvali se lahko še z zmago na tekmi svetovnega pokala in na istem tekmovanju ima še šest uvrstitev na stopničke. »Olimpijske igre so zame nov mejnik, a verjamem vase in moram ostati sproščena. S kolajnami sem si dokazala, da sem sposobna to doseči, in dobila motiv, da se to nadaljuje,« je za Dnevnik povedala tekmovalka, ki ima od leta 2018 tudi magisterij iz arhitekture.

Tina Trstenjakjudo

Olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira, 30-letna Celjanka Tina Trstenjak, je v svoji kategoriji do 63 kilogramov trenutno druga na svetovnih lestvicah. Veliko višje kot druge tri judoistke, Maruša Štangar, Kaja Kajzer in Ana Velenšek, ter judoist Adrian Gomboc, ki gredo z njo v Tokio. Drugače povedano: za Tino Trstenjak bo vprašanje, katero medaljo si bo obesila okoli vratu. Sicer je Trstenjakova vajena medalj – ob zlati olimpijski ima še zlato s svetovnega prvenstva in tri zlate z evropskih prvenstev. Skupaj pa ima kar enajst medalj z največjih tekmovanj.

Peter Kauzer kajak na divjih vodah

Že 37-letni kajakaš na divjih vodah iz Hrastnika je še vedno nepopravljiv optimist, ki meni, da je v Tokiu vse mogoče. »Saj ni česa skrivati, cilj je povsem jasen – boj za kolajno. Na moji strani so bogate izkušnje, lažje mi bo tudi zaradi tega, ker že imam olimpijsko odličje. Tokio bo nova priložnost za dokazovanje, česa sem sposoben. Spomini na preteklost so seveda lepi, toda zdaj je čas, da ustvarim nove,« je izjavil. Kauzer ima srebro odličje iz Ria de Janeira, sicer pa še dve zlati s svetovnih in kar šest zlatih z evropskih prvenstev.

Benjamin Savšekkanu na divjih vodah

Že zelo izkušen 34-letni kanuist iz Ljubljane ima šest zlatih odličij z evropskih prvenstev (eno tudi z zadnjega) in eno s svetovnih prvenstev. Osmi je bil na olimpijadi v Londonu, šesti v Braziliji leta 2016, izjemen je na tekmah svetovnega pokala. »Želim si le odpeljati tako, kot najbolje znam. Upam, da bo na moji strani tudi kanček športne sreče, da bom lahko uresničil svoje visoke olimpijske cilje – kolajno,« je pred odhodom na veliko tekmovanje povedal eden od kandidatov za zlato v slalomu s kanujem na divjih vodah.

Živa Dvoršakstrelstvo

Ljubljanska športna strelka ima za seboj že dolgo kariero mešanih rezultatov, a zdi se, da vztrajno napreduje v športu, za katerega lahko rečemo, da ima v Sloveniji uspešno zgodovino, predvsem zaradi Rajmonda Debevca. Tridesetletna tekmovalka se lahko pohvali z ekipnim srebrom z majskega evropskega prvenstva v Osijeku in z zmago marca letos na tekmi svetovnega pokala z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Na zadnji olimpijadi v Riu de Janeiru je po izobrazbi matematičarka, po poklicu pa policistka osvojila 17. in 30. mesto.