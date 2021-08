»Po mesecih, ko sem molčala, je zdaj končno napočil čas, da se odzovem. Nikoli v življenju me še niso tako nadlegovali in nisem bila priča toliko grožnjam dveh odraslih moških, kot je bilo to v zadnjih mesecih. Kršili so mi osnovne pravice, tako človeške kot športne. Hoteli so, da zapustim svojega fanta, česar seveda nisem naredila, ker sem 25-letna ženska in sama sprejemam odločitve. Prepovedali so mi prihod na stadion in s svojim fantom nisem smela trenirati,« je na Instagramu zapisala Anna Maria Orel, estonska metalka kladiva in Čehovo dekle.

Orlova trdi, da je Čehova ekipa delala proti njemu Orlova je izpostavila, da ni vplivala na razhod Čeha s trenerjem. »Čehu nisem nikoli svetovala, naj zapusti trenerja pred najpomembnejšo sezono v življenju, pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Podpirala sem ga in sva skupaj skušala rešiti zaplet.« Zapisala je, da je njegova »ekipa« delala proti njemu in da je to oba skoraj zlomilo. »Bila sem na poti do olimpijskega nastopa v svoji disciplini. Vedno sem skušala biti prava profesionalka, trening je bil na prvem mestu. Psihično nisem bila dovolj močna, ko sem se ukvarjala z vsemi ničvrednimi stvarmi, in na koncu mi ni uspelo.« Kritizirala je tudi novinarje, rekoč, da jih je lahko sram, ker niso preverili vseh informacij. »Z izmišljenimi zgodbami hrepenijo le po klikih, čeprav me sploh niso vprašali za komentar. To je najino življenje, ne pa smešna zgodba za druge, ki so brali članke in ocenjevali.« Zapis je končala z besedami: »Vse, kar lahko naredim, je, da vas prosim za več sočutja v prihodnje. Nikoli ne veš, kaj se dogaja za odrom.« Orlova ni navedla poimensko, kdo naj bi bila moška, ki naj bi jo nadlegovala. Se pa je Čeh pred OI razšel tako z Rajherjem, ki je bil pred tem vseh sedem let njegov trener in je tudi odkril njegov talent, kot tudi z menedžerjem in nekdanjim kolesarjem Aldom Inom Ilešičem.