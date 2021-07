Ni nujno razganjati protestnikov, če se ljudje »gužvajo« povsod drugod

Ustavno sodišče je 17. junija 2021 sprejelo zelo pomembno odločbo št. U-I-50/21.* Z njo je za vrsto – sicer zaradi poteka časa že neveljavnih – odlokov vlade ugotovilo, da so bili v neskladju z 42. členom ustave, ki ureja človekovo pravico do mirnega zbiranja in javnih zborovanj. V neskladju z ustavo so ti odloki bili, kolikor so (odvisno od obdobja) prepovedovali shode, prepovedovali samo neorganizirane shode (torej tiste brez organizatorja) oziroma omejevali shode do največ deset udeležencev. Odločba ne učinkuje avtomatično na že izrečene globe zaradi prepovedanih zbiranj. Učinkuje le, kolikor so kaznovane osebe pravočasno vložile ustrezna pravna sredstva.