Računsko sodišče je 18. marca objavilo poročilo, v katerem je ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti. »Postopki javnega naročanja niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti,« je takrat zapisalo računsko sodišče.

Vladi so naložili, naj z načrtom aktivnosti izkaže, kako bo poskrbela za spremembe in dopolnitve predpisov, da bodo v izrednih okoliščinah natančno določeni potek aktiviranja deležnikov ter sistem ugotavljanja zalog blaga, sistem ocenjevanja potreb po blagu in postopek sprožitve in izvedbe nabav blaga, ki naj se nemudoma razdeli uporabnikom. Med drugim so ji tudi naložili, naj v odzivnem poročilu izkaže, da bo petletni program blagovnih rezerv vključeval vse elemente, ki jih zahteva zakon o blagovnih rezervah.

Zavod pa je v skladu z zahtevami računskega sodišča moral v odzivnem poročilu izkazati, da je zagotovil evidentiranje zalog blaga v državnih blagovnih rezervah, da so v vsakem trenutku razvidne količine in vrste blaga, ki so na zalogi, ter da stanje zalog sledijo vrstam in količinam blaga, načrtovanim v petletnem programu blagovnih rezerv. Računsko sodišče je vladi, ministrstvoma za zdravje in gospodarstvo in zavodu podalo tudi vrsto priporočil za izboljšanje podlag.