Računsko sodišče je v danes objavljenem poročilu o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje okužb z novim koronavirusom ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je po objavi poročila povedal, da omenjeni akterji niso bili učinkoviti »zaradi nedodelanih vlog« v smislu prevzemanja odgovornosti. »To se je izkazalo že pri ocenjevanju potreb, ki niso bile zbrane enotno, niso bile niti približno realne, zanesljive, kaj šele pravočasne. To je nato botrovalo velikim težavam pri nabavi opreme,« je navedel.

Dogajanje je ponazoril s primerom nabave medicinskih ventilatorjev, ko je bila narejena ocena, da jih potrebujemo med 300 in 400, na dan ponovne razglasitve epidemije oktobra pa jih je bilo dobavljenih le 148. Od teh jih je bilo najmanj 110, torej kar 75 odstotkov vseh, neprimernih za zdravljenje covidnih bolnikov. Konec leta 2020 je bilo po Veselovih beseda še vedno neprimernih 35 ventilatorjev.

S 13 posli so seznanili tudi policijo in KPK

Predsednik računskega sodišča je povedal, da je bil za nabavo opreme zadolžen zavod za blagovne rezerve, »pri čemer pa se nihče ni ukvarjal z realnimi kapacitetami in izkušnjami zavoda«. Podporni organi, ki so bil oblikovani za pomoč, pa so njegovo vlogo še otežili, je dejal Vesel.

Prav tako ni bila jasna vloga ministrstva za gospodarstvo pri izvedbi nabav. »Razpršenost nalog in nedorečenost pristojnosti sta vplivali na zelo neenakopravno obravnavo ponudb in sklepanje pogodb. Posebej problematično je dejstvo, da je veliko ponudb ostalo nepregledanih, medtem ko so bile druge obravnavane prioritetno. Predvsem ministrstvo za gospodarstvo si je privoščilo posebno vlogo, da je zavodu naročalo, katere pogodbe naj sklene,« je povedal Vesel.

Na vprašanje, ali je bila taka razpršenost vlog posledica slabe organizacije ali namernega prelaganja odgovornosti, je Vesel dejal, da »bi v spomladanski fazi in do poletja težko ugotovili, da je bila takšna konstelacija namerna«. , Od tedaj naprej »pa bi lahko bilo nekaj signalov tudi takih«. Na Računskem sodišču so po Veselovih besedah sicer ugotovili 13 poslov, ki »tako odstopajo od običajnih poti sklepanja pogodb, da so potrebni posebne obravnave«. Zato so z njimi seznanili policijo in komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Razlogi za prijavo so različni, in segajo od nerazumne prednostne obravnave ponudnikov do precej negospodarnih pogodb, je navedel Vesel.

Predsednik računskega sodišča je ob tem povedal, da so revizorji uspeli pregledati preko 10.000 dokumentov (četudi so nekatere dobili z veliko težavo) in da so svoje delo opravili profesionalno, »kljub resnično velikim političnim pritiskom na delo računskega sodišča«. Za delom revizorjev stoji. »Vsak stavek je argumentiran, dokazljiv, svoje delo so opravili profesionalno. Res naši mlini meljejo počasi, a temeljito in stvarem vedno pridemo do dna,« je poudaril Vesel.