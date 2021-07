Ta zelenjavna jed vsebuje veliko zelenjave (bučke, čebulico, peteršilj, česen), nekaj ogljikovih hidratov (moko) in beljakovin (jajca in feta sir), zato je hranljiva, nasitna in ker je tako dobra, še pocrklja želodček.

Ta recept je odličen za porabiti vse tiste zelene bučke, ki jih je poleti ogromno. Za pripravo lahko uporabite domače bučke, ki so se 'skrile' na vrtu in so res velike. Bučki le odstranite morebitno bolj vodeno semenasto sredico. Nato pa jo naribajte, pustite, da se pocedi, jo nato še čim bolj ožemite in združite z ostalimi sestavinami.

Če želite, moko nadomestite s krušnimi drobtinami ali z zmletimi ovsenimi kosmiči.

Vsi, ki ne marate fete, lahko polpete pripravite s katerim drugim sirom. Pomembno je le, da sir začini polpete in jim tako da nekaj okusa, saj so bučke čudovite prenašalke okusa. Če je sir manj slan, dodajte nekaj soli. Če uporabite feto, pa soli ni treba dodajati, kej je že sam feta sir zelo slan.

Polpete lahko postrežete kakor koli želite. Odlični so topli ali sobne temperature, zato jih lahko pripravite tudi vnaprej ali pa za na pot – za v službo, šolo ali pa na piknik.

