Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, ki jo je v torek predstavil minister za zdravje Janez Poklukar, bo v veljavo vstopila 23. avgusta. Ta med drugim določa, da za večino ne bo več brezplačnega testiranja s hitrimi testi, cena testiranja, ki jo bodo izvajalci zaračunali potrošnikom, pa ne bo smela presegati 12 evrov.

Kot je v današnji izjavi za medije dejal glavni tajnik Štrukelj, pa so na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) skupaj s pravno službo po natančni preučitvi uredbe ugotovili, da slednja odpira več vprašanj kot daje jasnih odgovorov, "kar sicer ni neobičajno za urejanje vprašanj, ki naj bi nevtralizirali epidemijo v naši državi".

Je pa dodal, da je ena stvar povsem jasna, in sicer, da od uveljavitve naprej obvezno tedensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ne bo več v veljavi. Kot je še poudaril, slednje velja tudi za vrtce, ki sicer za razliko od šol med počitnicami normalno funkcionirajo.

V sindikatu po besedah Štruklja sicer upajo, da bodo oblasti položaj šol podrobneje opredelile pred začetkom šolskega leta. Ob tem je še izpostavil njihovo stališče, da mora v primeru ponovne uvedbe obveznega testiranja zaposlenih država testiranje tudi plačati. "To pravno dejstvo je nesporno, neizpodbitno in ni nobene druge možnosti kot to. Če uveljaviš nekaj, kar naj bi bilo v funkciji varnosti pri delu, je delodajalec to dolžan tudi plačati," je bil jasen.

Štrukelj je bil kritičen do besed ministra Poklukarja, ki je presojo o testiranju prepustil kar vsakemu delodajalcu posebej. "Za naš primer bi to pomenilo, da bi nastopil kaos. Če se bo vsaka šola odločala po svoje, bomo imeli sto različnih rešitev," je dejal. Po njegovi oceni je tudi jasno, da razmisleki vlade niso tako dobri kot bi bili po posvetovanju s strokovnjaki s šolskega področja.

V Svizu se po navedbah Štruklja sicer zavzemajo za prostovoljna samotestiranja, ki bi temeljila na zaupanju do zaposlenih. Dodal je še, da je sicer prostovoljno cepljenje za sindikat najbolj učinkovit način, kako zaustaviti in nevtralizirati epidemijo.