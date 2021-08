»Naša želja je, da ostanejo šole odprte. Vemo, da je bilo to v preteklosti velik problem, z ministrstvom za izobraževanje znanost in šport bomo naredili vse, da bodo ostale odprte,« je danes v izjavi medijem dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

S študentskimi organizacijami so tako že dosegli soglasje, da bo izobraževalni proces na fakultetah potekal pod pogojem preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Tako bo ta pogoj uveljavljen že ob začetku prihodnjega študijskega leta.

Za srednje šole je sicer svetovalna skupina za covid-19 predlagala tudi pogoj PCT, a »skupna želja je, da gremo s postopnim modelom«. Ta predvideva prostovoljno samotestiranje dijakov, ob prehodu v rdečo epidemiološko fazo pa bi bil tudi za njih obvezen pogoj PCT. Za osnovno šolstvo, ki je obvezno, pa bo veljalo, da se lahko učenci v zadnji triadi prostovoljno samotestirajo.

»Verjetno bomo v primeru, če bo na nekem območju velik izbruh oziroma žarišče okužb, odločitve o zapiranju šol sprejemali lokalno. Ampak generalno bomo skušali šole ohraniti odprte,« je zagotovil Vindišar in izpostavil, da je precepljenost šolnikov velika težava, zato so pozvali predstavnike šolstva, da bi pomembno dvignili ta delež. Po nekaterih informacijah je precepljena okoli polovica šolnikov.

Največ novih okužb je med mladimi

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je ob tem pozval k čim večji precepljenosti tudi med mladimi. »Večje število precepljenih kot imamo, bolj smo precepljeni kot nacija,« je poudaril. »Vsako cepljenje mladostnikov je pomembno, saj lahko bolezen prenašajo starejšim in v ostale dele populacije.«

Trenutno je največ okužb prav med mladimi, v starostni skupini od 15 do 24 let, medtem ko je povprečna starost okuženih 33 let. Zaradi večje kužnosti različice delta novega koronavirusa, ki je po kužnosti primerljiva z ošpicami, bi potrebovali bistveno višji delež precepljenosti - od 80 do 90 odstotkov prebivalstva -, da se epidemija ne bi širila.

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji z obema odmerkoma cepiva proti covidu-19 precepljenih nekaj manj kot 40 odstotkov prebivalstva z enim pa 45 odstotkov. V starostni skupini od 18 do 24 let pa je cepljenih 31,2 odstotka in z enim odmerkom 37,2 odstotka ljudi. »S trendom naraščanja cepljenja ne moremo biti zadovoljni, številke so absolutno prenizke. To je daleč pod vrednostmi, ki bi bile potrebne, da bi epidemijo dejansko obvladovali,« je izpostavil Vindišar.

Tako načrtujejo dodatne mobilne cepilne time v prihodnjem tednu; ti naj bi bili zelo učinkoviti predvsem pri cepljenju na podeželju. Ob tem so tudi pozvali vse družinske zdravnike, da še bolj aktivno pristopijo k vabljenju k cepljenju starejših od 70 let. Vse starejše od 50 let, ki še niso bili cepljeni, bodo pisno pozvali ministrstvo za zdravje in direktor NIJZ.