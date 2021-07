Epidemiološka slika se hitro slabša. Včeraj je bilo ob 1807 PCR testih potrjenih 111 primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 6,1-odstoten. Prejšnji torek so zdravstvene službe potrdile 83 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 4,7-odstoten. Več kot 100 primerov okužbe smo nazadnje zabeležili pred več kot mesecem dni, in sicer 15. junija, ko bilo pozitivnih 117 oseb.

Po podatkih sledilnika za covid-19 so poleg 1.807 PCR-testov opravili še 18.582 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 58, kar je štiri več kot v torek. Število aktivnih primerov se je v primerjavi s torkom povečalo za 39 na 838, 14-dnevno povprečje pa za dva. 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev trenutno znaša 39,8, kar pomeni, da Slovenija še ostaja zelena država; meja za prehod v oranžno je določena pri številki 75. V bolnišnicah se zdravi 28 pacientov s covidom, tri so odpustili, enega pa na novo sprejeli. Na intenzivni negi je devet pacientov, eden manj kot včeraj.

Rast okužb je bila sprva posledica množičnega uvoza okužb, ki so jih prinesli maturanti z maturantskega izleta v Španiji. Z maturantskimi izleti je bilo v zadnjem času namreč povezanih kar 299 okužb. A po tem izbruhu se je število okužb v primerjavi z istim dnem prejšnjega tedna začelo zmanjševati, kar je nakazovalo, da smo maturantske okužbe obvladali. Hkrati pa je delta, bolj kužna različica virusa, povozila alfo. Zadnji podatki kažejo, da se je začela rast števila okužb, ki ni posledica maturantskega izleta.

Včeraj sicer po podatkih covid-19 sledilnika nismo porabili niti 4400 odmerkov cepiva, prejšnji teden smo jih več kot šest tisoč, 29. junija pa na primer več kot 11 tisoč. V najbolj tvegani skupini nad 50 let, kjer je največ hospitalizacij in smrti, je necepljenih še skoraj 374 tisoč ljudi. Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo doslej polno cepljenih 772.643 oseb oziroma 36,6 odstotka prebivalstva.

Na Hrvaškem zaostrujejo protikoronske ukrepe

Potem ko je celotna hrvaška obala pred nekaj dni postala »oranžna«, se je nacionalni štab civilne zaščite očitno odločil zaostriti ukrepe, da bo turistična sezona čim daljša. Čeprav niso napovedali, kako nameravajo zaostriti ukrepe, je najverjetneje, da bodo znova omejili število ljudi na različnih dogodkih, ki veljajo za najbolj tvegane za širitev novega koronavirusa, poroča danes Jutarnji list, ki se sklicuje na vire pri štabu civilne zaščite.

Časnik dodaja, da je pričakovati tudi, da bo Hrvaška poostrila pogoje za vstop državljanov Združenega kraljestva, kot so to uveljavile že nekatere članice EU. Med drugim naj bi obvezno testiranje na okužbo z novim koronavirus uveljavili tudi za cepljene britanske turiste, še piše časnik.

Medtem so s plaže Zrće sporočili, da bodo kmalu zaostrili protikoronske ukrepe. Vstop na poletne klubske zabave naj bi dovolili samo tistim, ki so zaključili cepljenje proti covidu-19. Zavrnili so ocene, da bo to pomenilo diskriminacijo. Menijo, da je njihova odločitev profesionalna in odgovorna, ker je ključna epidemiološka varnost zaposlenih in obiskovalcev, danes poroča Večernji list. Zaenkrat je na zabave na plaži Zrće možno vstopiti z evropskim digitalnim covidnim potrdilom, za ostale goste pa v svojem testnem centru opravljajo hitra antigenska testiranja.