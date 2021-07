Romarji so se z maskami na obrazih po opoldanski molitvi podali na vrh hriba, pri čemer so morali premagati 70 metrov višinske razlike. Tam bodo več ur molili in brali iz Korana. Muslimani verjamejo, da je imel prerok Mohamed na gori pred približno 14. stoletji zadnjo pridigo.

Po sočnem zahodu se bodo romarji odpravili proti območju Muzdalifa, na pol poti med Arafatom in Mino, kjer bodo spali na prostem. V torek bodo ritualno kamenjali hudiča v Mini.

Hadž je eden od petih stebrov islama in vsak musliman bi ga moral opraviti najmanj enkrat v življenju.

Lansko romanje je bilo najmanjše v moderni zgodovini. Napovedano je bilo, da bo lahko prišlo le tisoč romarjev, dejansko pa naj bi jih bilo po poročanju medijev do 10.000.

Savdske oblasti letos še niso potrdile okužbe z novim koronavirusom med verniki, ki morajo upoštevati stroge omejitvene ukrepe. Romarje so med drugim razdelili v skupine po 20 ljudi, izdali so tudi posebno kartico, ki omogoča dostop brez stika do šotorov, hotelov in avtobusov. Sveto vodo pa vernikom delijo roboti.