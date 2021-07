V nedeljskih nalivih so gasilci in ostale pristojne službe odpravljali posledice poplav in s protipoplavnimi vrečami zavarovali ogrožene objekte. V Rečici ob Savinji je strela udarila v zvonik cerkve, vendar do požara ni prišlo, navaja poročilo centra za obveščanje.

Precej težav zaradi nalivov so imeli na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer so prebivalce s sireno opozorili na naraščajočo Mislinjo, so gasilci s protipoplavnimi vrečami zaščitili osem stanovanjskih objektov. Na Legnu so s pomočjo delovnega stroja varovali most in z protipoplavnimi vrečami zaščitili stanovanjski objekt. Most je po podatkih centra za obveščanje uničen.

V Mariboru odkrite strehe in podrta drevesa

V Brdih so gasilci s pomočjo delovnega stroja odmašili s hlodovino in deskami zamašen most čez reko Mislinjo ter nanose očistili z dvorišča stanovanjske hiše. V Turiški vasi in Golavabuki so gasilci s protipoplavnimi vrečami zaščitili tri stanovanjske hiše, sicer pa so posredovali tudi na več drugih lokacijah po Koroški. Na območju občine Podvelka so gasilci s Kaple prekopali in odprli dotok vode v ribogojnico. S pomočjo delovnih strojev so očistili strugo pod mostom lokalne ceste.

Gasilce so aktivirali tudi na območju občine Šentjur, tam je zvečer zaradi močnega deževja voda ogrožala objekt v Kostrivnici. Gasilci so objekt zavarovali in preusmerili tok vode. V mariborskem regijskem centru za obveščanje so v nedeljo na območju mariborske občine prejeli podatke o sedmih dogodkih, na katerih so posredovali poklicni in prostovoljni gasilci, ki so občanom pomagali pri pokrivanju odkritih streh, črpanju vode iz kleti ter s cest odstranjevali podrta drevesa. Podobno je bilo na območju občine Sveta trojica v Slovenskih goricah.