»Neurje je v zveznih deželah Spodnja in Gornja Avstrije na kmetijskih pridelkih povzročilo za skupaj 28 milijonov evrov škode,« je po četrtkovem neurju povedal predstavnik zavarovalnice Kurt Weinberger.

Največ škode je neurje s točo povzročilo v Spodnji Avstriji, in sicer za 19 milijonov evrov. Škoda je nastala na 26.000 hektarjih kmetijskih površin, od polj z žiti do vinogradov. Najhuje prizadeta so okrožja Zwettl, Gmünd, Tulln, Mistelbach in Hollabrunn. V slednjem in še ponekod drugod je bila toča velika kot teniške žogice, piše na spletni strani zavarovalnice Österreichischen Hagelversicherung, ki je specializirana za zavarovanja v kmetijstvu.

Tudi najstarejši prebivalci in izkušeni gasilci v Mistelbachu in Hollabrunnu ne pomnijo česa podobnega, so sporočili iz gasilske zveze Spodnje Avstrije. Samo v Hollabrunu je bilo na terenu okoli 800 gasilcev iz 50 društev, v celotni deželi pa 1600 gasilcev iz 110 društev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Toča je v deželi poškodovala več kot 300 streh. Zaradi močnega deževja so bile poplavljene številne hiše, orkanski veter pa je ruval drevesa in podiral električne drogove.

V kraju Schrattenberg bei Poysdorf ob meji s Češko pa so občutili tudi moč tornada, ki je pustošil po sosednji državi. V kraju z več kot 800 prebivalci je bila poškodovanih približno polovica vseh hiš.

V Gornji Avstriji škodo na kmetijskih površinah po četrtkovem neurju ocenjujejo na devet milijonov evrov. Uničene so vse poljščine, so povedali na zavarovalnici. Kmetje v Gornji Avstriji so sicer veliko škodo utrpeli že po torkovem neurju s točo, ki je povzročilo za 22 milijonov evrov škode.

V četrtek vreme ni prizaneslo niti avstrijski Štajerski, kjer je bilo poškodovanih skoraj 9000 hektarjev kmetijskih površin. Nastalo je za 600.000 evrov škode, še piše na spletni strani zavarovalnice Österreichischen Hagelversicherung.