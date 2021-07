Zadnja dva dneva 108. dirke po Franciji nista imela več pravega tekmovalnega naboja. V prvi deseterici v skupnem seštevku ni prišlo do nobenih sprememb, potekala je le borba za prestižni etapni zmagi.

Pred začetkom 108. dirke po Franciji se je veliko pričakovalo od 20. etape, 30,8 kilometrov dolgega kronometra. Izjemni Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa je z izjemnimi predstavami skupnega zmagovalca odločil že pred sobotno vožnjo na čas. 22-letni slovenski čudežni deček je za voljo več kot petminutne prednosti v skupnem seštevku kronometer odpeljal preudarno in z osmim časom le potrdil drugo zaporedno zmago na dirki vseh dirk. »Šel sem kar na polno, a bilo je manj adrenalina kot v 5. etapi,« je svoj nastop opisal Pogačar, ki je bil nasmejan do ušes, saj se je zavedal, da je tudi uradno novi (stari) kralj dirke. »Užival sem vsak kilometer, bilo je toliko navijačev. Ko sem prečkal cilj, sem bil tako vesel, da tega ne znam opisati.«

Kronometer je z izjemno vožnjo dobil Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki je vse tekmece premagal za več kot dvajset sekund. »Zmaga v vožnji na čas na Touru je bil eden od mojih največjih ciljev v karieri. To je popoln dan zame,« je bil nad uspehom zadovoljen tudi Belgijec.

Sledila je še nedeljska tradicionalna parada šampionov. Glavnina se je skupaj pripeljala do Pariza, kjer je veliko število navijačev pozdravilo junake, ki so se tri tedne borili na cestah. Vse je bilo pripravljeno, da izjemni Mark Cavendish slavi 35. zmago na Touru, a je Britanec ostal zaprt in se ni mogel pognati v sprint. Drugo zaporedno zmago je tako slavil Belgijec Wout Van Aert.

Pogačar je pokazal, da je treba razumeti kolesarstvo in dobro opazovati nasprotnike. Težke razmere (mraz in dež) je dodobra obrnil v svoj prid. Videl je, da konkurenti trpijo, sam pa je sprožil napad. Kot se je izkazalo odločilnega. Od konkurentov se je pogumno odlepil ve kot 30 kilometrov do cilja, na predzadnjem vzponu dneva. Oblekel je rumeno majico, pred največjimi konkurenti pa si je privozil že več kot pet minut prednosti v skupnem seštevku. Tour je bil praktično odločen, česar se je zavedal tudi sam. »Mislim, da je odslej moj največji tekmec in sovražnik Tadej Pogačar,« je takrat dejal Pogi, ki majice vodilnega na Touru ni več izpustil do cilja v Parizu.

22-letnik je pokazal, da se je dirkanje na velikih dirkah v zadnjih letih spremenilo. Ne gre več zgolj za izjemno ekipno predstavo, kot je to počela ekipa Skya (sedaj Ineos) v preteklosti. Toura se ne dobiva več na način, da ekipa vsak dan z ostrim tempom lomi tekmece, ki nato odpadajo eden za drugim, zmago pa slavi kapetan najmočnejše ekipe. Takšen način dirkanja v sodobnem kolesarstvu ne prinaša več velikih razlik in kaj hitro se ti lahko vse zalomi v enem dnevu. To je najbolje na svoji koži lani občutil drugi slovenski kolesarski as Roglič.

Po uvodnih treh etapah, so se razmere na cestah malce umirile, Tadej Pogačar pa je tekmecem prvič prinesel strah v kosti v peti etapi. Prepričljivo je dobil kronometer in poslal jasno sporočilo, da si resno želi obrambe naslova. Zgodbo o ubranitvi skupne zmage pa je dokončno zapečatil v prvi alpski etapi, osmi dan Toura.

Tadej Pogačar je do svoje druge zmage na Touru prišel na izjemen način, s prednostjo več kot petih minut. »Treba je preživeti prvi teden,« so pred začetkom Toura opozarjali številni kolesarski strokovnjaki. Stavek, ki se je izkazal za ključnega. Kaotične prve tri etape v Bretaniji so poskrbele za številne padce in tudi selekcijo favoritov. Med osmoljenci se je znašel tudi Pogačarjev največji konkurent Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je zaradi posledic padca v tretji etapi moral zapustit Tour predčasno. Pogačar je sicer tudi občutil trdoto asfalta, a njegov padec v prvi etapi ni imel nobenih posledic. »Nisem jaz kriv, da se je dirka razvila tako,« je 22-letnik kasneje na dirki opravičeval svojo veliko prednost.

Izjemna podpora iz avtomobila

S prevzemom rumene majice je na preizkušnjo postavil svojo ekipo, ki se je znašla v povsem novem položaju. Odzvala se je odlično, veliko zaslug pa gre strokovnemu vodstvu. Športna direktorja Andrej Hauptman in Allan Peiper sta človeka, ki imata veliko zaslug za uspehe mladega Slovenca. Med seboj so razvili poseben odnos, Pogačar pa jima v celoti zaupa. »Vsi so čakali na našo napako, a je niso dočakali,« je dejal Hauptman, ki je iz vozila dirko spremljal vse tri tedne. Ekipi je dajal odlična navodila in ohranjal mirno kri. Brez težav so etape prepuščali ubežnikom, prišli v cilj tudi z več kot deset minutami zaostanka. A vedno so poskrbeli, da med ubežniki ni bilo nevarnega kolesarja, ki bi lahko v skupnem vodstvu ogrozil Pogačarja.

22-letnik se je ekipi za odlično opravljeno delo zahvalil na najboljši možen način, s še dvema etapnima zmagama v Pirenejih. To sta bili edini etapi, kjer so ekipno načrtno držali ubežnike na varni razdalji, Pogačar pa je nato v finišu strl prav vse in je le še pristavil češnjo na vrhu torte izjemnemu uspehu.