Neprilagojena hitrost je bila in je še vedno, vsem opozorilom navkljub, najpogostejši krivec za hude prometne nesreče in največ smrtnih žrtev. In kadar govorimo o neprilagojeni hitrosti, je stvar jasna – gre za prehitro vožnjo v danih razmerah. Toda ali bi lahko o neprilagojeni hitrosti govorili tudi, če kdo vozi prepočasi? »Prepočasne vožnje ne moremo šteti za neprilagojeno hitrost. Voznik mora hitrost in način vožnje prilagoditi tako, da vozilo ves čas obvladuje ali ga lahko pravočasno ustavi,« so jasni na policiji. Trener varne vožnje v centru varne vožnje Blagomix Logatec Samo Rep medtem raje govori o prilagojeni hitrosti: »Preprosto, voznik mora vselej prilagoditi hitrost glede na svoje znanje, stanje vozišča in vremenske razmere. To pomeni, da mora voziti s takšno hitrostjo, da lahko kadarkoli pravočasno ustavi svoje vozilo oziroma da ga obvladuje ob vsaki nepričakovani situaciji.« Pa še nekaj je treba ločiti – (ne)prilagojeno hitrost od prekoračitve hitrosti. O prvi govori 45. člen zakona o pravilih v cestnem prometu, ki opisuje zgoraj opisano prilagoditev hitrosti, o prekoračeni hitrosti pa 46. člen – o njej govorimo takrat, ko vozimo z višjo hitrostjo od predpisane najvišje dovoljene hitrosti.

Za opisane prepočasne voznike je predpisana tudi sankcija, in sicer v že omenjenem 45. členu (ZPrCP), velja pa za vse ceste – globa je 120 evrov. Za voznike, ki zapeljejo na avtocesto, hitro cesto ali cesto, določeno za motorna vozila, z vozili, ki ne razvijejo hitrosti, višje od 60 km/h, pa je sankcija predpisana v 30. členu ZPrCP – globa je 150 evrov. Lani je policija zaradi kršitve določil četrtega odstavka 45. člena ZPrCP izvedla 373 ukrepov, za kršitev določil prvega odstavka 30. člena ZPrCP pa 28 ukrepov, pri čemer je dejstvo, da število zastojev zaradi počasnih voznikov v zadnjih letih vseskozi raste. Še leta 2015 jih je bilo namreč manj kot polovico lanske številke (174 kršitev), nato pa v naslednjih letih do lanskega 276, 329, 350 in 355 kršitev. To je ne nazadnje mogoče opaziti tudi med vsakdanjo udeležbo v prometu.

In kje je tu prepočasna vožnja? Na policiji pojasnijo, da za prepočasno vožnjo lahko štejemo vožnjo voznika, ki na čelu kolone vozi s hitrostjo, nižjo od najvišje dovoljene, in se za njim nabere kolona. »Najnižja dovoljena hitrost 60 km/h je s prometnim pravilom določena za avtocesto, hitro cesto in cesto, določeno za motorna vozila. Vozilom, ki ne dosegajo hitrosti, višje od 60 km/h, je vožnja po omenjenih cestah prepovedana. Na vseh cestah je praviloma določena najvišja dovoljena hitrost, s prometnim pravilom ali prometnim znakom, zelo redko pa je predpisana najnižja dovoljena hitrost. Najnižjo dovoljeno hitrost je možno določiti s prometnim znakom za obveznost, številka 2305 (okrogel modri znak z belo številko, ki označuje najnižjo dovoljeno hitrost, op. p.). Na delu, kjer je postavljen ta prometni znak, morajo vozila voziti najmanj s hitrostjo, označeno na znaku,« so dodali.

Razlogov več, tudi strah

Statističnih podatkov o kršiteljih, v smislu, kdo natančno najpogosteje vozi prepočasi, policija ne vodi, nam je pa strokovnjak Agencije za varnost prometa (AVP) Rado Jeromel opisal »problematične« skupine. Med tistimi, ki s počasno vožnjo lahko vplivajo na promet, so tako denimo že vozniki vozil, ki so počasna (traktorji, delovni stroji…); vozniki, ki so neizkušeni oziroma imajo slabo prometno izkušnjo ali nekatere značajske lastnosti, kjer se slog prenaša tudi v promet; nekoliko starejši vozniki, ki so motorično nekoliko opešali in ki so podvrženi raznim boleznim. »Pri tem ne gre spregledati tudi voznikov, ki med vožnjo opravljajo ogromno stvari, ki niso povezane s prometom, in se ukvarjajo denimo s telefonom ali avtomobilsko multimedijo ali jih zamoti kaj drugega, zato ne sledijo prometnemu toku in posledično tudi ne pretočnosti prometa, s tem pa predstavljajo veliko tveganje zase in druge udeležence v prometu. Prav tako je treba tudi na tem mestu izpostaviti alkohol za volanom, saj ta močno vpliva na voznikove sposobnosti, pomembne za varno sodelovanje v prometu,« je še dodal Jeromel.

Vsi naši sogovorniki se sicer strinjajo, da prepočasna vožnja ni tako nevarna, kot je lahko nevarna neprilagojena hitrost (v obdobju med letoma 2016 in 2020 je policija zaradi prepočasne vožnje denimo obravnavala le tri prometne nesreče z gmotno škodo), je pa lahko posredno kriva za nesreče, ki imajo druge neposredne vzroke. »Nikakor ne smemo podcenjevati vloge prepočasne vožnje. Vsaka vožnja, ki se preveč odklanja od prevladujoče hitrosti, to je tiste, s katero vozi večina voznikov, je nevarna, saj prekinja gladek potek prometa, zahteva odvečne, morda tudi nevarne manevre in s tem povečuje verjetnost nastanka trka. Zakonsko zapovedane omejitve hitrosti so ob preprečevanju neprilagojenih hitrosti, ki zaradi posledičnega neobvladanja vozila vodijo v trke, namenjene tudi poenotenju prometnega toka. Če bi vsi vozniki vozili približno enako hitro, bi s tem bistveno prispevali k prometni varnosti,« je poudaril tudi prometni psiholog Marko Polič. Rado Jeromel pa je še naštel, do kakšnih tveganj drugih pripelje prepočasna vožnja posameznega voznika: »Pride lahko do prehitevanja, ki je eden izmed pogostih vzrokov za možnost nastanka prometne nesreče, do zmanjšane varnostne razdalje, do stresa, ki ga povzroča vožnja za počasnim vozilom, zaradi česar pride do ofenzivne vožnje ter slabše osredotočenosti na promet in prometne situacije ter posledično tudi do večje utrujenosti voznika, to vse pa lahko vodi v napake. Vemo pa, da je za nastanek prometne nesreče dovolj že majhna napaka.«

In še na en razlog, ki ga večinoma srečamo pri mlajših voznikih, ni napak opozoriti – strah. Kot pravi Samo Rep, je to namreč mogoče ugotoviti na njihovih tečajih varne vožnje. »Na treningu varne vožnje po programu voznik začetnik, ko je najvišja hitrost v vaji 50 km/h, opažamo, da jo določeni mladi vozniki težko dosežejo! Očitno prevladuje strah! Čeprav tečajnikom pojasnimo, da so na poligonu povsem varni in se jim ob upoštevanju navodil trenerja varne vožnje ne more zgoditi nič, kljub temu ne dosežejo določene hitrosti,« je pojasnil Rep.