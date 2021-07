Antetokounmpo je imel še devet skokov in šest asistenc. Khris Middleton je dodal 29 točk in sedem skokov, Jrue Holiday pa 27 točk in 13 podaj za Bucks, ki bodo šesto tekmo igrali na domačem igrišču v Milwaukeeju v noči na sredo po slovenskem času. Če bo Suns, zanje je Devin Booker dosegel 40 točk, uspelo izenačiti skupni izid na 3:3, bo morebitna odločilna sedma tekma v noči na petek v Phoenixu.

Na peti tekmi so Suns v izdihljajih dvoboja iskali priložnost za vodstvo, a je Holiday ukradel žogo Devinu Bookerju in nato izvrstno podal do Antetokounmpa, ki je zabil, Middleton pa je nato s prostim metom, prvega je zgrešil, slabih deset sekund pred koncem postavil končni izid.

Milwaukee ima tako priložnost, da po petdesetih letih, ko je pod taktirko Larryja Costella s 4:0 v finalu lige premagal Baltimore Bullets, vnovič osvoji naslov prvaka, a mora zato dobiti še en dvoboj s Suns v svojem tretjem finalnem obračunu za prvaka. Leta 1974 so bili v drugem poskusu Bucks s 4:3 boljši Boston Celtics.

»Ena tekma nas loči od naslova, vemo, da jo je najtežje dobiti. Vemo tudi, da se bodo vrnili in igrali iz obupa. Mi moramo narediti povsem isto stvar,« je menil Holiday pred šesto tekmo, po kateri bi lahko Bucks postali šele peta ekipa v ligi NBA, ki je naslov prvaka osvojila po zaostanku v finalu z 0:2.

Po tretji zmagi v nizu pa so tudi v statistični prednosti pred tekmeci, saj je ekipa, ki je dobila peto finalno tekmo, v 72 odstotkih doslej osvojila naslov.

»Zelo pomembna ukradena žoga Holidayja in lepa podaja. Zaupal mi je, ko je vrgel žogo v zrak, res izjemni potezi,« je Antetokounmpo opisal odločilne trenutke 13,5 sekunde pred zaključkom dvoboja.

Bucks so v prvi četrtini že zaostajali za 16 točk, s 43:24 pa dobili drugo. V tretji je Middleton zadel 11 točk, Antetokounmpo pa osem in gostje so zadnji del igre začeli z desetimi točkami razlike. Pa se je ta prednost skoraj povsem stopila.

Booker je najprej zadel s polaganjem žoge, nato spravil skozi obroč met za tri točke, Chris Paul pa je nadaljeval serijo domačih z novim polaganjem za znižanje izida na 119:120. A to so bile tudi zadnje točke gostiteljev.

»Težak poraz. Začeli smo točno tako, kot smo želeli. A so se obdržali v igri in povedli. Žal nam v samem zaključku ni uspelo,« pa je bil razočaran Booker.i