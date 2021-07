Milwaukee po 50 letih do drugega naslova v ligi NBA

Milwaukee, 21. julija - Košarkarji iz Milwaukeeja so letošnji zmagovalci severnoameriške lige NBA. Na šesti finalni tekmi so na domačem parketu premagali Phoenix Suns s 105:98 in finalno serijo dobili v zmagah s 4:2. Milwaukee je bil prvič prvak leta 1971.