Visoka trava, zaraščeno grmovje in visok plevel res ne pritičejo podobi »najlepšega mesta na svetu«, kot ga rad opiše ljubljanski župan. Na pripombo občanov o zanemarjenih zelenih otokih so na portalu Pobude meščanov odgovorili tudi z mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. »Prosimo vas, da počakate, da bodo dela zaključena. Trenutno je prioriteta dokončanje del na vozišču, da se lahko sprosti zapora,« so zapisali. Zanimivo pa je, da na delu, kjer so zeleni otoki najbolj zanemarjeni, trenutno dela sploh ne potekajo.