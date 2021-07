Preko največjega letališča v državi je junija potovalo 27.953 potnikov, kar je skoraj še enkrat več kot mesec prej, dnevno so zabeležili tudi do 2500 potnikov, pretovorjenega je bilo 974 ton tovora, zabeležili pa so 1650 premikov letal, so v sporočilu za javnost strnili mesečno statistiko.

Ob ugodnejših pogojih potovanj se povečuje tudi mreža potovanj z ljubljanskega letališča. Kot so spomnili v njegovem upravljavcu, lahko potniki trenutno potujejo z 12 letalskimi prevozniki na prav toliko destinacij, do konca poletja pa pričakujejo še dodatnih pet prevoznikov.

Trenutno Aeroflot trikrat tedensko leti v Moskvo, Air France enkrat dnevno v Pariz, Air Montenegro dvakrat tedensko v Tivat (od septembra namesto v Tivat v Podgorico), Air Serbia sedemkrat tedensko leti v Beograd, Brussels Airlines trikrat tedensko v Bruselj, Israir enkrat tedensko v Tel Aviv, LOT Polish šestkrat tedensko v Varšavo, Lufthansa pa dvakrat dnevno v Frankfurt (predvidoma 3. avgusta bo dodala še tretji let dnevno).

SunExpress enkrat tedensko leti v Antalijo, Swiss International Airlines dvakrat tedensko v Zürich (predvidoma od 19. julija štirikrat tedensko), Transavia dvakrat tedensko leti v Amsterdam (predvidoma bo 23. julija prevoznik dodal še en let), Turkish Airlines pa brniško letališče petkrat tedensko poveže s Carigradom.

Obstoječim prevoznikom se bodo tekom poletja po napovedih Fraporta pridružili še British Airways s predvidoma petimi tedenskimi leti na Heathrow od 8. avgusta dalje. Easyjet bo predvidoma od 8. septembra trikrat tedensko letel na Gatwick, Flydubai od 24. septembra dalje predvidoma trikrat tedensko v Dubaj, ponudbo naj bi okrepila še Iberia, ki bo od 2. avgusta dvakrat tedensko letela v Madrid, in Wizz Air od 16. julija dalje dvakrat tedensko na bruseljski Charleroi.

Sproščanju omejitev potovanj sledi tudi čarterski promet. Med najbolj privlačnimi čarterskimi destinacijami ostajajo grški otoki, turška Antalija, Djerba v Tuniziji, egiptovski Sharm-El-Sheikh in Hurgada, Barcelona, Madeira in Tenerifi, so zapisali v Fraportu.

»Če ne bo potovalnih omejitev zaradi epidemije, si do konca oktobra obetamo sedemnajst rednih letalskih povezav. Zelo spodbudno je, da se število letov na obstoječih destinacijah ves čas povečuje, obetavne pa so tudi že napovedi letov za zimsko sezono,« je povzel vodja letaliških storitev v Fraportu Slovenija Janez Krašnja.

So pa v družbi potnike pozvali, da se pred potovanjem dobro seznanijo z veljavnimi omejitvami pri prehajanju mej, ter da svoje potovalne načrte prilagodijo sprejetim zdravstvenim in varnostnim standardom v izbrani državi. »Prav tako potnikom svetujemo, da v izogib gneči in morebitnim zamudam na letališče prihajajo pravočasno, to je vsaj dve uri pred poletom. Prav vsem, ki v tem času potujejo, še svetujemo, da se dobro seznanijo s potrebnimi dokumenti in obrazci, ki jih potrebujejo za potovanje na želeno destinacijo,« so sklenili.