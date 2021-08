Kot so pojasnili v Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, so v prvih šestih mesecih letošnjega leta našteli 70.011 potnikov in skoraj 6800 premikov letal. V prvi polovici lanskega leta je bilo premikov celo nekoliko manj, je pa bilo število potnikov precej višje, in sicer nekaj več kot 197.000.

Lansko polletje pa je bilo boljše od letošnjega, ker so na letališču v prvih dveh mesecih in pol leta 2020 uspeli hitro in učinkovito nadomestiti upad prometa po stečaju domačega prevoznika. Vendar tudi lanske številke nikakor niso primerljive s predkoronskim letom 2019, ko je v prvi polovici leta prek ljubljanskega letališča letelo skoraj 860.000 potnikov, premikov letal pa je bilo skoraj 17.000.

Dramatičen upad števila potnikov je lani od 17. marca do 12. maja povzročila vladna prepoved opravljanja potniških zračnih prevozov, ki je bila namenjena zajezitvi širjenja covida-19. Precej manjši je bil padec pri tovornem prometu. V prvem polletju 2019 so na letališču naložili ali razložili nekaj več kot 5700 ton blaga, v prvi polovici lanskega leta je številka padla na 5100 ton, v prvih šestih mesecih letošnjega leta pa se je v primerjavi z lani že dvignila za 6,6 odstotka na 5400 ton.

Vzpostavili so več novih povezav Tudi v času letošnje poletne sezone zdravstvena situacija še vedno v veliki meri kroji potovalne navade ljudi, ki so pogojene predvsem s sproščanjem omejitev potovanj v posameznih državah. »Vendar je v poletnih mesecih tudi na našem letališču zaznati povečano število potnikov,« so izpostavili v Fraportu Sloveniji. Veseli so predvsem, da se kljub tem zahtevnim okoliščinam mreža potovanj povečuje. »Prevozniki ves čas dodajajo število letov na obstoječih destinacijah, vzpostavljajo pa tudi nove povezave, kar je indikator, da Slovenija ostaja privlačen trg za letalski promet,« so pojasnili. Ob tem so spomnili, da je pred kratkim dvakrat tedensko v Ljubljano začela leteti Iberia, konec septembra pa pričakujejo Flydubai s predvidenimi tremi tedenski leti v Dubaj. Trenutno je z ljubljanskega letališča mogoče potovati na 11 destinacij s prav toliko prevozniki, ob ugodnih zdravstvenih razmerah pa si do konca oktobra obetajo 15 rednih letalskih povezav.