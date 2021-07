V petek je ekipa za helikoptersko reševanje v gorah na območju Kobale dvakrat reševala jadralna padalca. V Kobaridu se je tuja državljanka poškodovala pri soteskanju, na Mangartu pa so reševalci pomagali planinki, ki je z otrokom obstala pred večjim snežiščem. Oba so nepoškodovana prepeljali z gore.

V soboto je helikopter na pomoč poletel trikrat. Zjutraj se je na Storžiču zaradi odloma kamenja poškodovala planinka. Sredi popoldneva se je druga planinka pri sestopu s Špika spotaknila na kamenju in padla ter se poškodovala. V tretjem reševanju je ekipa z območja Triglava rešila dve tuji planinki, ki ju je helikopter nepoškodovani prepeljal v dolino.

Policisti opozarjajo na zahtevne razmere v gorah. V visokogorju je še vedno sneg, svoje k zahtevnim razmeram prispeva vročina v teh dneh in posledično hitrejša utrujenost planincev.

Letos je bilo tudi že več primerov odlomov skal in nesreč zaradi tega ter reševanj zaradi nepoznavanja poti in neustrezne opreme. Policisti pozivajo k načrtovanju ture in veliki previdnosti.

Ponudnike turističnih nastanitev pa prosijo, da tujce seznanijo z razmerami v gorah in jih napotijo k usposobljenim in registriranim gorskim vodnikom.