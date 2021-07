Različna mnenja o predvideni novi podobi sotočja obeh Sor

Sotočje Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki nujno potrebuje ustrezno protipoplavno ureditev. Slednjo skupaj pripravljata občina Škofja Loka in Direkcija RS za vode. Predloge rešitev, ki naj bi jih uresničili, so pristojni predstavili občanom, pri katerih so naleteli tako na zadovoljstvo kot na pripombe.