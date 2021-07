Morda zanimivejša od novih znamk je poleg podražitve poštnine pred nekaj dnevi odločitev Pošte Slovenije, da uvede storitev »prednostno« tudi v notranjem prometu. Mnogi se še spominjate nekdanje storitve »nujno/exprès«, imele so jo menda vse pošte sveta, ki jo je v devetdesetih prejšnjega stoletja v notranjem prometu zamenjala precej dražja »hitra pošta«. Leta 2004 je bila tudi v Sloveniji za mednarodni promet vpeljana storitev »prednostno/priority«, leta 2010 je storitev dobila tudi ustrezno redno znamko.

Pošta Slovenije je sporočila, da v skladu s splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve s 1. julijem 2021 uvaja za pošiljke v notranjem prometu (standardno in navadno pismo, dopisnico, priporočeno pismo, vrednostno pismo itd.) prednostni in neprednostni prenos. Prednostne pošiljke bodo z ustrezno oznako na pošiljki (domnevno že doslej v mednarodnem prometu uporabljano nalepko »prednostno/priority«) ločene od neprednostnih pošiljk, cena prenosa bo malo višja. Tako označena pisemska pošiljka bo praviloma dostavljena že naslednji delovni dan (D+1), neprednostne pošiljke pa naj bi bile praviloma dostavljene v treh delovnih dneh (D+3). Cena prenosa standardnega prednostnega pisma je 0,67 evra (neprednostnega 0,62 evra; črkovna nominala A), navadnega pisma do 50 gramov 0,85 evra (neprednostnega 0,79 evra; črkovna nominala B); cena prenosa priporočenega prednostnega pisma do 20 gramov je 2,05 evra (neprednostnega 1,95 evra). Primerjava razlike cene za prenos standardnega pisma v Avstriji: prednostno 0,85 evra, neprednostno 0,74 evra; cene poštnine v Italiji še naprej ostajajo neprimerljive, prenos standardnega pisma stane 2,80 evra za prednostno in 1,10 evra za neprednostno.

In zdaj nove znamke, ki izidejo v ponedeljek, 12. julija. Že lani v marčnem Biltenu (št. 130) napovedani slovenski olimpijski znamki torej nista presenečenje. Ker so bile olimpijske igre v Tokiu lani zaradi pandemije odpovedane, je bil seveda odpovedan tudi izid znamk. Kot kaže, tudi letos razmere s pandemijo na Japonskem še niso idealne, igre bodo potekale brez tujih gledalcev, ogledali si jih bodo lahko le izbrani domačini – ki pa izvedbi iger kljub temu večinsko niso naklonjeni. Letos se bo tako prvič zgodilo, da med posameznimi olimpijskimi igrami ne bodo minila »grška« štiri leta, ampak eno več. Ta posebnost je zaznavna tudi na znamkah in robnih poljih male pole s slovenskima olimpijskima znamkama: »Igre XXXII. olimpijade, 23. julij – 8. avgust 2021« (zapisano nestično, pravopisna napaka), med simbolom iger in olimpijskimi krogi je napis »Tokyo 2020«, v kolofonu na znamkah pa je seveda kot letnica izida zapisano leto 2021… Dve znamki, posvečeni igram XXXII. olimpijade v Tokiu, bosta izšli v mali poli s šestimi znamkami, po tri vsakega motiva, v štiribarvnem ofsetu so jih natisnili v AKD Zagreb, izšel bo tudi ovitek prvega dne. Oblikovanje in ilustraciji je pripravil Robert Žvokelj, motiva simbolno prikazujeta jadranje (črkovna nominala C) in športno plezanje (nominala D), na znamkah je tudi že kdo ve kateri simbol OKS, aktualni velja od leta 2015.

Vmesni sklop izidov je bil vpeljan zaradi skupnih izdaj leta 2011 ustanovljene Poštne unije za Sredozemlje (PUMed), danes imenovane EuroMed Postal, vse ne izdajajo skupnih znamk! Letošnja zapovedana skupna tema znamk je ročno izdelan nakit Sredozemlja. Slovenska znamka prikazuje zlate uhane s konca 3. oziroma začetka 4. stoletja z arheološkega najdišča Školarice pri Spodnjih Škofijah, izdelane iz zlate žice, na katero je zatolčena ploščica s kapsulo, vanjo pa vložena jagoda iz rdečega stekla. Znamka bo izšla v poli s 25 primerki, oblikovali so jo v Villi Creativi, natisnili pa v hrvaškem AKD; izšel bo tudi ovitek prvega dne.

Istega dne bo v počastitev filatelistične razstave DesetoOkno (Kranj, 9.–18. september) izšla razglednična dopisnica.