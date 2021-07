Vodja mizarske delavnice v krškem Salonu pohištva iz ponovne uporabe Franci Zorko je previdno vzel v roke znameniti stol rex, ga postavil mizo in začel z brusnim papirjem nežno brusiti. »Treba ga je pobrusiti in nalepiti nov furnir. Če je treba, naredimo tudi kak nov del, ravno te dni smo izdelali novo sedalo za rex,« opisuje Zorko. Nekateri kosi terjajo zgolj drobne popravke, morda je treba le kaj pobrusiti ali prebarvati, drugi zahtevajo več dela, spretnosti in kreativnosti. »Treba pa je vedeti, da je v prenovo treba vložiti kar veliko dela. Marsikdo je navezan na kak kos pohištva in ga želi obdržati,« dodaja Zorko.

Najprej oblačila, zdaj tudi pohištvo Zavod Knof, socialno podjetje, ki prireja razne učne delavnice, usposabljanja in zaposluje tudi težje zaposljive ljudi, se je v prostore nekdanje trgovine Mercator Tehnika v Krškem na 3000 kvadratnih metrih preselilo pred enim letom, prej so imeli sedež v Sevnici. Knof je znan po svojih butikih Stara šola, v katerih so naprodaj oblačila in predmeti za dom iz druge roke. Delujejo v Krškem, Brežicah, Sevnici, Litiji, v kratkem Staro šolo odpirajo tudi v Novem mestu, do leta 2025 pa jih želijo odpreti še pet. Zaradi trenda trajnosti in potrebe po podaljševanju življenjskega cikla predmetov, ki se jih ljudje naveličajo, so tako v Knofu že preizkušeno idejo o prodaji predmetov iz druge roke pred dvema mesecema razširili še na pohištvo in odprli salon.

Od cenejših predmetov do dražjih unikatnih kosov Razprostira se na 500 kvadratnih metrih. V njem je najti vse mogoče kose pohištva, od enostavnih omar, mizic, regalov, uporabnih predmetov za dom po zelo simboličnih cenah do stolov, foteljev, lestencev in tudi nekoliko dražjih dizajnerskih kosov. Veliko pozornosti namenjajo izdelkom slovenskih oblikovalcev in blagovnih znamk iz preteklosti. »Ljudi skušamo ozaveščati, da nekaj rabljenega ni slabo, spodbujamo trajnostni pogled na svet,« pojasnjuje vodja salona Špela Osojnik. Vsak kos pohištva, vsak predmet v sebi nosi svojo zgodbo, svoj karakter, od tod tudi ime salon – pohištvo s karakterjem, kot mu tudi pravijo. »Salon ponuja novo priložnost pohištvu, ki so se ga ljudje naveličali ali zavrgli zaradi manjših poškodb. Morda rušijo kakšno staro hišo ali pa želijo nov stil pohištva, staro pohištvo pa se jim zdi škoda zavreči in želijo, da nadaljuje svojo življenjsko pot,« pravi Polona Hrovat Mavsar, vodja projektov in marketinga v zavodu Knof. Pohištvo nato v njihovih delavnicah očistijo, obnovijo in kreativno nadgradijo, ko denimo iz več delov različnega pohištva sestavijo popolnoma nove kose. Ponujajo tudi popravilo in obnovo pohištva strank.