Menjavo službe ljudje dojemamo različno. Po eni strani smo veseli, ker nas čakajo novi izzivi, po drugi strani pa nas preveva strah pred neznanim. Morda se celo srečujemo z občutki krivde in žalostjo. Kakor koli že, ni nujno, da je menjava službe čustveni vrtiljak, le vedeti moramo, kaj nas čaka. Karierno napredovanje je namreč naravno, a spremembe niso vedno enostavne. Če nas odpustijo, so tu vsekakor prisotna negativna čustva, a če odhajamo v dobrih odnosih, nas bo žalostilo, da zapuščamo dobro ekipo.

Toda nekateri službe vseeno menjajo kot srajce in takšen je tudi Alejandro Mesonero Romanos, španski oblikovalec avtomobilov. Najprej je bil zvest Seatu, nato Cupri, se nato pridružil Renaultu in »njegovi« Dacii, zdaj pa ga čaka nov, verjetno največji izziv: s 1. julijem je zasedel mesto glavnega oblikovalca pri Alfa Romeu. Znamki, ki zadnja leta izgublja ugled in postaja nekonkurenčna v primerjavi s tekmeci. Čakata jo modernizacija in širitev flote s poudarkom na elektrifikaciji.

Intuicija oblikovalca je zelo pomembna »Alejandro je velika dodana vrednost in hkrati priložnost za Alfa Romeo. Je avtomobilski entuziast, ki je pri Cupri opravil izjemno delo. Celotna oblikovalska ekipa se veseli dela z njim,« je 53-letnemu v Madridu rojenemu oblikovalcu laskal Jean-Pierre Ploue, šef oblikovalcev pri Stellantisu, pod katerega okrilje sodi tudi italijanska znamka. Kjer koli je bil, se je izkazal. Pri Seatu se je podpisal pod ateco, arono, tarraca, ibizo in leona, pri Cupri pod borna in formentorja, pri Renaultu pod laguno kupe, pri Dacii, kjer je preživel manj kot leto, pa pod konceptnega bigsterja. Znanje si je nazadnje nabiral na londonski kraljevi fakulteti za oblikovanje, izkušnje pa na oddelkih v Španiji, Franciji in Južni Koreji. Njegov najljubši avto je ferrari daytona letnik 1968. Delati v moštvu mu je blizu, konec koncev je bil vzgojen v družini s kar sedmimi otroki, zato je njegova največja inspiracija pri oblikovanju prav človeško telo. »Opazujem športnike pod obremenitvijo, ko so njihovi bicepsi napeti in njihova drža močna,« pojasnjuje Alejandro, čigar prapradedek je bil znani španski pisec poezije Ramon de Mesonero Romanos (1803–1882). Poudarja, da mora avto imeti karakter, vedno pa se potrudi, da so korak pred konkurenco. Toda Alfa Romeo v svoji 111-letni zgodovini še nikoli ni bil tako nizko v očeh potencialnih kupcev, zato bo izziv zelo velik. Toliko bolj, ker se novega avta ne da zasnovati z danes na jutri, temveč so potrebna leta. »Na srečo se osnovna oblikovna razmerja z leti ne spreminjajo veliko. Pogosto je najpomembnejša intuicija oblikovalca, da na neki način vidi v prihodnost. Seveda pa je potreben tudi kanček sreče,« še pravi možakar, ki je bil že kot mladenič zaljubljen v avtomobile in je vedel, da bodo njegova prihodnost. Leta 1995 se je tako pridružil Seatu, kjer je bil že zaposlen njegov brat Carlos. Sodeloval je pri razvoju seata bolera, ki sicer ni dočakal serijske proizvodnje, so pa šefi v Volkswagnu postali nanj pozorni, zato se je vsega leto kasneje pridružil kolegom v evropskem centru za oblikovanje v Sitgesu. Pot ga je leta 2001 vodila k Renaultu, kjer je bil med drugim tudi šef oblikovanja pri Renaultu Samsungu, leta 2011 pa je sprejel povabilo Walterja de Silve in se vrnil tja, kjer je svojo zgodbo začel – k Seatu. Tokrat kot direktor oblikovanja. Po slabih desetih letih je bil čas za nov izziv.