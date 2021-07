Ste se kdaj vprašali, zakaj so nekateri proizvajalci avtomobilov pri poimenovanju modelov bolj kreativni kot drugi in zakaj nekateri stavijo na črke, drugi na številke, tretji pa na kombinacijo obojega? Vsem je skupno eno, numerologija. Gre za vedo, ki posveča pozornost imenom, ki naj bi nas zaznamovala že ob rojstvu. Tako je mogoče na podlagi imena ugotoviti marsikaj o osebnosti in življenjski poti posameznika. Najpomembnejša naj bi bila prva črka imena, ki predstavlja nekakšen temelj in vsebuje najmočnejši energijski naboj.

Katero črko izbrati, je vprašanje za milijon dolarjev. Dobesedno, ko beseda nanese na avtomobile, razvojniki pa ničesar ne prepuščajo naključju, saj je prav ime štirikolesnika tisto, ki ima največjo sporočilno vrednost. Prav od odziva kupcev v prihodnosti je namreč odvisno, ali bo avto po predstavitvi vozil po srečni ali nesrečni poti. Zato ni čudno, da so tudi numerologi del »vrhovnega štaba« v skorajda vsakem podjetju. Črka k bo prava, so bili prepričani Škodini razvojniki, ko so izbirali črko, ki bo krasila začetek imena njihovih treh športnih terencev. Najmanjšega kamiqa, nekoliko večjega karoqa in največjega kodiaqa. Slednji se na cestah vozi že pet let, v tem času pa je postal prodajna uspešnica, saj je zapeljal v več kot 600.000 garaž. Seveda ne zgolj zaradi imena – gre za rjavega medveda, ki živi na Aljaski –, temveč vsebine, ki je na voljo kupcem. Je namreč prostoren, udoben, zmogljiv, tehnološko napreden in za nameček tudi všečen. Zdaj pa si predstavljajte izziv, ki so ga dobili razvojniki, ko so jim šefi ukazali, da je potreben prenove. Kaj sploh prenoviti, so se gotovo spraševali. Vsem pa je bilo jasno, da revolucionarne spremembe ne bodo potrebne.

Najprej razlike. Te so odvisne od kota gledanja. Če ga namreč gledate od strani, potem jih ni, saj je dolžinska mera ostala pri 4,7 metra. Ko pa ga pogledate v oči, je sprememba očitna. Dobil je namreč LED-žaromete matrične tehnologije, ki ga niso zgolj polepšali, temveč tudi posodobili, krasijo pa tudi kodiaqov zadek. Športni terenec tako že na prvi pogled deluje nekoliko bolj elegantno, a še vedno nezmotljivo terensko. Dejansko je posebnež, saj želi biti troje v enem: robusten kot terenci, udoben kot limuzine in praktičen kot karavani. Robustnost potrjuje že na prvi pogled, udobje prvi prevoženi kilometri, praktičnost pa… Treba si je vzeti čas. Na zadnji klopi, tudi vzdolžno pomični, je prostora dovolj, da bi tam lahko sedeli tudi visokorasli košarkarji slovenske reprezentance. Celo sedem košarkarjev, saj kodiaq za doplačilo ponuja dva dodatna sedeža, kjer bosta sedela nekoliko nižja organizatorja igre. Prtljažna luknja je ogromna, vanjo lahko že v osnovi zložite 835 litrskih plastenk vode, ob podrti zadnji klopi celo 2065. Dobro, toliko vode ne boste potrebovali (razen če vas bo pot zapeljala v puščavo, kar je zavoljo štirikolesnega pogona čisto mogoče), a bo družinski oče (po novem ga lahko med vožnjo razvaja masaža) vesel, ko se mu pred daljšo potjo ne bo treba prepirati z ženo, da vse te krame ne potrebujejo. Najbolj pa je razveseljivo, da lahko zajetnim prtljažnim vratom, ki se odpirajo visoko, ukazujemo tudi z med proizvajalci in kupci vse bolj priljubljeno brco pod odbijač, pomoč elektrike pa bodo še posebno cenile z višino manj obdarjene voznice.

Tržili bi ga lahko podobno kot na primer ponudnik telekomunikacijskih storitev svoj trojček: zmogljiv, prožen, varčen. Vse to namreč pooseblja njegova motorizacija, katere del sta po dva bencinarja (110 in 140 kW oziroma 150 in 190 KM) in dizla (110 in 147 kW oziroma 150 in 200 KM). Za prenos moči pri vseh skrbi 7-stopenjski samodejni menjalnik, le pri najšibkejšem bencinarju ponujajo možnost 6-stopenjskega ročnega. Verjetno vas zanima, za katerega izmed njih smo se na testnih vožnjah najprej zagrebli? Za nobenega. Glavna novost je namreč športna različica RS, pri kateri pa so razvojniki zgodbo postavili na glavo. Doslej jo je krasil dizelski motor, zdaj so ji namenili bencinskega. Prihranek pri teži je 60 kilogramov, moč pa iskrivih 245 konjičkov (180 kW). Da boste občasno prehitri in posledično plačali kazen, je treba vzeti v zakup. A zabava na štirih kolesih bo ta atentat na družinski proračun gotovo odtehtala. Veseli pa, da pametni radar prepoznava prometne znake in samodejno prilagaja hitrost, zato vozite prehitro samo tedaj, ko si to res želite. Elektrificiranega pogona presenetljivo (še) ne ponujajo. Če želite biti med prvimi, ki ga bodo zapeljali v svoj hlev, stopite v vrsto že danes, prvi kodiaqi z osnovno ceno 24.301 evrov (RS 42.647 evrov) pa bodo k nam zapeljali septembra.