Za preboj v polfinale se je najbolj namučila Španija, ki je Švico izločila šele po streljanju enajstmetrovk, čeprav je imela od 77. minute igralca več. V velikem derbiju je bila razigrana Italija boljša od Belgije, saj jo je povsem nadigrala. Anglija je pokazala svojo rastočo moč z visoko zmago proti Ukrajini, katere igra je povsem razpadla. V trdi tekmi izenačenih ekip je Danska na račun učinkovitosti izločila Češko. V polfinalu bo Anglija favoritinja proti Danski, Italija je glede na formo v rahli prednosti pred Španijo.

Anglija deluje zastrašujoče. Ukrajini je zabila štiri gole (v drugem polčasu vse tri z glavo), za nameček tudi na peti tekmi na turnirju ni prejela zadetka. Ker bo zaključni del prvenstva v Londonu pred 60.000 gledalci, bo imela Anglija še naprej veliko prednost domačega igrišča, saj je edino tekmo »v gosteh« odigrala v soboto v četrtfinalu v Rimu.

»Fantastična predstava. Ne le igralcev, ki so začeli tekmo, ampak tudi tistih, ki so na igrišče stopili pozneje. Obenem razmišljam tudi o igralcih, ki niso stopili na igrišče. Vsi so del tega, kar delamo. Fantje so fantastični, saj so pripravljeni na žrtvovanje za uspeh ekipe. Prav moštveni duh je glavni razlog, da smo v polfinalu. Seveda je pomembna kakovost naše igre, a sem videl veliko reprezentanc, ki so že končale tekmovanje, ker nimajo takšnega ekipnega duha. Do polfinala smo prišli tudi zato, ker smo v preteklosti trpeli in doživljali boleče neuspehe,« je bil po tekmi v Rimu navdušen angleški selektor Gareth Southgate, ki je pred življenjsko priložnostjo in izzivom, da napiše zgodovino. Anglija, ki igra pragmatično, izkorišča svoje prednosti in kaznuje napake tekmeca, še nikoli ni igrala v finalu evropskega prvenstva.

Če je na prvih tekmah blestel in Anglijo vlekel ter z goli reševal Raheem Sterling (3 zadetki), se mu je v tekmah na izpadanje pridružil še kapetan Harry Kane, ki je dosegel zadetek proti Nemčiji in dva proti Ukrajini. »Fantastična noč. Popolno. Vztrajno rastemo iz tekme v tekmo. Potem ko so nas razglasili za favorite, je pritisk velik. Tudi pričakovanja navijačev so velika. Smo na pravi poti, vendar nismo naredili še nič. Gremo korak po korak, trenutno je vse videti zelo dobro. Smo samozavestni,« je povedal Harry Kane, potem ko je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Na zaključnih turnirjih (evropska in svetovna prvenstva) je Kane dosegel že devet golov in le še za gol zaostaja za angleškim rekorderjem Garyjem Linekerjem.