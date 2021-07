Tekma dveh največjih presenečenj v vročem Bakuju se je sanjsko začela za Dansko, ki je povedala že v peti minuti. Stryger Larsen je izvajal prvi kot na tekmi, češka obramba pa je v sredini kazenskega prostora povsem pozabila na Delaneya in vezistu Borussie Dortmund skoraj ni bilo potrebno skočiti, da je žogo z neugodnim strelom v tla poslal v češko mrežo. To je bil že 24. gol dosežen z glavo na turnirju, kar je največ v zgodovini evropskih prvenstev.

Hiter zadetek je bil dober impulz za tekmo, saj so se ob visokem ritmu priložnosti vrstile na obeh straneh. Oboji so imeli že do 25. minute po šest strelov na gol tekmeca. Čehi so pretili iz prekinitev, ob dveh poskusih Holeša pa je dobro reagiral vratar Schmeichel. Za Dansko, ki je imel več priložnosti, so najlepše zapravil Damsgaard (njegov strel je pred črto blokiral Coufal), Delaney (strel s kolenom mimo gola) in še enkrat Damsgaard (vratar Vaclik je ukrotil pravo bombo). Tako kot je Danska sanjsko začela prvi polčas, ga je tudi sklenila z drugim zadetkom v 42. minuti. Sijajno akcijo po levi strani je nadgradil Maehle z imenitno podajo z zunanjim delom stopala desne noge. Na drugi vratnici je žogo pričakal Dolberg in jo zabil pod prečko za svoj tretji gol na prvenstvu, vse je dosegel v tekmah na izločanje.

Tisti, ki so pomislili, da je drugi gol Dancev dotolkel Čehe, so se ušteli, saj so v začetku drugega polčasa izvedli silovito ofenzivo. Strela Krmenčika in Baraka je vratar Schmeichel še ubranil, v 49. minuti pa je bil nemočen. Coufal je poslal predložek, levičar Schick pa je desnico, ki je njegova slabša noga, s strelom iz prve, v katerem je bilo veliko občutka žogo, poslal v mrežo. To je bil njegov peti zadetek na prvenstvu in se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Ronaldom. Po golu se je tekma nekoliko umirila. Igro Danske je poživil rezervist Poulsen, ki je dvakrat nevarno streljal, Čehi pa so imeli po dobri ure igre smolo s poškodbama Součka in Čelustke. Na vse načine so skušali izid izenačiti, a sta jim to preprečila vratar Schmeichel in steber danske obrambe Kjaer z odločnima posredovanjema. Danci v protinapadih niso izkoristili priložnosti, da bi s tretjim zadetkom odločili zmagovalca, zato so trepetali za uvrstitev v polfinle do zadnjega žvižga nizozemskega sodnika Kuipersa.