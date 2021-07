Leo Messi je še vedno prvo ime letošnje Cope Americe in s štirimi zadetki tudi prvi strelec prvenstva; današnjo četrtfinalno tekmo proti Ekvadorju na stadionu Pedro Ludovico v Goianiji je odločil tako rekoč lastonožno, z dvema sijajnima asistencama, po katerih sta Rodrigo De Paul in Lautaro Martinez samo pospravila žogo v tako rekoč prazno mrežo, na koncu pa je po prekršku nad Angelom Di Mario tik ob robu kazenskega prostora v 93. minuti izvedel še svojo lastno mojstrovino iz prostega strela, kjer vratar Galindez ni imel nikakršnih možnosti za obrambo. Argentina je bila boljša vso tekmo, z razmerjem v strelih 21 : 10, res pa so odpor žilavih Ekvadorcev po vodstvu v 40. minuti zlomili šele 45 minut kasneje z drugim zadetkom Interjevega napadalca Lautara Martineza. Selektor Scaloni je tekmo spet odigral z najboljšo zvezno vrsto ta hip (Paredes, De Paul, Lo Celso in Messi ter z Di Mario kot prvo menjavo), kar je očitno recept za uspeh.

Argentina bo v sredinem polfinalu igrala proti Kolumbiji, ki je relativno srečno, po streljanju enajstmetrovk, premagala na videz močnejši Urugvaj. Tekma ni bila poslastica četrtfinala, kot se je domnevalo, gledalci so bili prikrajšani za zadetke (0:0); v streljanju enajstmetrovk pa so bili Kolumbijci izjemno zanesljivi, medtem ko sta pri Urugvajcih zadela le prva strelca Suarez in Cavani, zgrešila pa oba branilca, najprej Gimenez in v odločilnem strelu še Vina. Načeloma bi morala biti polfinalna tekma Argentina : Kolumbija spektakel, toda doslej so Gavči na turnirju pokazali bistveno več in so favoriti v tem obračunu.

Brazilija se je komajda izvlekla

V drugi polovici razpredelnice sta se v četrtfinalu najprej pomerila Brazilija in Čile, zatem pa Paragvaj in Peru. Prva tekma je bila dvoboj zadnjih dveh zmagovalcev Cope (Brazilija 2019 in Čile 2016), s tem da so domačini Brazilci seveda veljali za absolutne favorite. Toda njihove neprepričljive predstave z zadnjih dveh tekem skupinskega dela so se prenesle tudi v četrtfinale. Najprej so sicer povedli takoj v začetku drugega polčasa z lepo akcijo, čudovito asistenco Neymarja in zadetkom Paquetaja, dve minuti zatem pa je napadalec Cityja Gabriel Jesus naredil neverjetno neumnost in enega najbolj grobih prekrškov zadnjih let, ko je s podplatom nogometnega čevlja zadel enega od čilenskih igralcev v glavo in si prislužil rdeči karton. Brazilci so se zatem mučili v obrambi in z igro na protinapade, toda reševal jih je zanesljivi vratar Ederson, ki je žogo enkrat odbil tudi v prečko. Tako so imeli Čilenci proti velemojstrom igre z žogo Brazilcem posest kar 60-odstotno, domačine pa so »premagali« tudi v številu strelov na gol, a so vseeno izpadli.

Tako je bila poleg argentinske tekme najbolj zanimiva tista v drugem četrtfinalu tega dela razpredelnice med Paragvajem in Perujem, ki se je po rednem delu in dveh izključitvah (po ena na vsaki strani) ter izenačujočem zadetku Paragvaja v 90, minuti končala z izidom 3:3, nakar so bili igralci Peruja srečnejši po strelih z 11 metrov. Peru se bo v polfinalu srečal z Brazilijo, s katero so v skupinskem delu že igrali in izgubili z 0:4, tako da so domačini tudi tokrat favoriti, toda ne pozabimo, da so nastopi Brazilcev iz tekme v tekmo bolj bledi, medtem ko se samozavest Peruja z vsakim dvobojem povečuje.

Vseeno pa: če ne bo kakšnega res izjemnega presenečenja, utegnemo v finalu Coper Americe 2021 videti spektakularni finale med večnima rivaloma in dvema izmed najboljših reprezentanc na svetu, med Argentino in Brazilijo.