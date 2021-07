Polfinale med Brazilijo in Perujem je bil ponovitev zadnjega finala izpred dveh let, ko so do zmage prav tako prišli Brazilci.

Brazilija je v prvem polčasu popolnoma prevladovala in si ustvarila številne priložnosti. Edini zadetek pa je padel v 35. minuti, ko je po podaji Neymarja zadel 23-letni Paqueta, sicer nogometaš francoskega Lyona. Neymar je v kazenskem prostoru preigral tri nogometaše Peruja, potem s šestih metrov z desne strani gola podal nazaj na sredino kazenskega prostora do Paquete, ki je z desetih metrov zanesljivo zadel.

V drugem polčasu je do priložnosti prišel tudi Peru, a je Ederson Moraes mrežo ohranil nedotaknjeno.

Peru in Brazilija sta se srečala že v skupinskem delu letošnjega prvenstva, ko so domači Brazilci slavili z visokih 4:0, in v oktobrskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko je Braziliji zmagala s 4:2. Selektor Peruja Ricardo Gareca je priznal, da je to vplivalo na njihovo taktiko. »Priznati moramo, da smo se želeli braniti, glede na to da smo proti Braziliji prejeli veliko golov.«

Prvi zvezdnik Brazilije Neymar pa se je po tekmi že ozrl proti finalu: »Rad bi igral z Argentino. Navijam za Argentino, ker imam tam prijatelje, v finalu pa bo zmagala Brazilija.«

Finale bo v nedeljo, 11. julija, ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.