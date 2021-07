Nemška kanclerka Angela Merkel je prejšnji teden članice EU pozvala, naj posnemajo Nemčijo in uvedejo ostrejše omejitve (14-dnevno karanteno) za britanske obiskovalce, ker jo skrbi hitro širjenje okužb z delta različico koronavirusa na Otoku (v četrtek je bilo 27.989 novih okužb, od tega 95 odstotkov z delto). To ni spremenilo programa njenega poslovilnega in že dvaindvajsetega uradnega obiska v Veliki Britaniji po prihodu na oblast leta 2005, ki je vključeval srečanje s kraljico na gradu Windsor. Je pa vplivalo na teme pogovorov z gostiteljem, premierjem Borisom Johnsonom.

Preveč navijačev na Wembleyju? Ni je povabil na Downing Street 10, ampak v veliko bolj razkošno podeželsko premiersko rezidenco Chequers. Po pogovorih in kosilu sta imela tiskovno konferenco, na kateri so domači novinarji gostjo »morali« spomniti na to, da je Anglija porazila Nemčijo na evropskem nogometnem prvenstvu. Johnson se je pošalil, da je Nemčija prekinila dolgoletno tradicijo premagovanja Anglije na nogometnih prvenstvih, in se Merklovi zahvalil za to. »Tega očitno nismo naredili prostovoljno, da bi ustvarili pravo razpoloženje za ta obisk, vendar se s tem moramo sprijazniti,« se je odzvala kanclerka, »zaslužili ste si zmago, mi smo zato po malem žalostni, vendar zdaj želimo srečo britanskemu moštvu.« Je pa posredno kritizirala Angleže, ko je dejala, da je »resno zaskrbljena« zaradi števila navijačev na tekmah na Wembleyju. »V Nemčiji smo, kot veste, imeli veliko manj ljudi na tekmah v Münchnu, a britanska vlada je očitno sprejela svoje odločitve, me pa zelo skrbi, ali jih ni bilo preveč.«

Sprostitev za obisk Otočanov Johnson, ki Britancem obljublja, da bo 19. julija razglasil z junija preloženi covidski dan osvoboditve (vse kaže, da bodo najmanj maske v zaprtih prostorih ostale) in poletne počitnice v tujini, je upal, da bo Merklovo prepričal, da bo vsaj dvakrat celjenim Britancem dovolila obisk Nemčije brez 14-dnevne karatene, ki jo zahteva zdaj. Merklova pa je dejala: »Dvakrat cepljenim bi v bližnji prihodnosti morali dovoliti potovanja iz Britanije v Nemčijo brez karantene.« Vendar je »bližnja prihodnost« nekaj nedoločenega. Dejala pa je, da se različica delta tudi v Nemčiji zelo hitro širi in da je je v Britaniji zelo veliko. Merklova in Johnson sta se pogovarjala tudi o tem, da EU ne priznava cepiva AstraZenece, znanega kot covidshield, ki ga proizvajajo v inštitutu Serum v Indiji. Merklova tega ni komentirala, Johnson pa je dejal, da je »zelo prepričan, da to ne bo problem za potnike, ki so bili dvakrat cepljeni«. S cepivom AstraZenece, proizvedenim v Indiji, je bilo cepljenih okoli pet milijonov Britancev, ki se, čeprav naj bi bilo povsem enako oxfordskemu izvirniku, bojijo, da ne bodo smeli obiskovati članic EU.