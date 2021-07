100 let kitajske Komunistične partije: Spopad dveh kapitalizmov

V četrtek je Komunistična partija Kitajske praznovala 100 let. Na Trgu nebeškega miru je predsednik države in generalni sekretar partije Xi Jinping priredil najbolj spektakularno predstavo na svetu. Ima kaj praznovati. Kitajska je od zmage revolucije odpravila lakoto, izkoreninila malarijo in mimogrede vstopila v tekmo za najmočnejšo ekonomijo na svetu ter globalno prepričljivo vojaško silo. Nekajkrat je bila blizu temu, da propade.