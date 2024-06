.

V Pekingu so oblasti danes, ko mineva 35 let od nasilnega zatrtja miroljubnih prodemokratičnih protestov leta 1989 na Trgu nebeškega miru, močno omejile dostop do trga, ki je strogo nadzorovan.

Avenija Chang'an, ki meji na trg, je bila zaprta za pešce in kolesarje, medtem ko so skupine prostovoljcev z rdečimi trakovi na rokavih skrbele za ohranjanje reda in miru, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Na družbenih omrežjih je vsakršna omemba dogodkov pred 35 leti prepovedana, organizacija za človekove pravice Human Rights Watch pa je dan pred obletnico sporočila, da skušajo oblasti »izbrisati spomin na pokol«.

Zhan Xianling, ena od ustanoviteljic skupine Matere nebeškega miru, ki združuje sorodnike žrtev, je po navedbah nevladnikov na domu pod nadzorom policije.

Komemoracije od leta 2020 v Hongkongu prepovedane

V Hongkongu, kjer so se ljudje v preteklosti 4. junija zbirali v mestnem parku na bedenju ob svečah v spomin na dogodke v Pekingu, so te komemoracije od leta 2020 prepovedane, potem ko so kitajske oblasti po valu množičnih prodemokratičnih demonstracij uvedle strogi zakon o zaščiti nacionalne varnosti.

Medtem so se številnih žrtev in pogrešanih po dogodkih leta 1989 danes spomnili na Tajvanu. Tajvanski predsednik Lai Ching-te je zatrdil, da spomin na nasilno zatrtje protestov ne bo izginil »v toku zgodovine«. V prestolnici Taipei je za danes načrtovana spominska slovesnost pri spomeniku Čang Kajšeka.

Bruselj za priznanje dogodkov, na katerih naj bi bilo ubitih več tisoč ljudi

V Bruslju pa so ob današnji obletnici dogodkov na Trgu nebeškega miru sporočili, da je Evropska unija solidarna z družinami žrtev in poziva kitajske oblasti, naj priznajo te dogodke in sprejmejo konkretne korake k odgovornosti.

Nedavni ukrepi za omejevanje spominskih slovesnosti in cenzuriranje razprav o Trgu nebeškega miru v Hongkongu in drugod so zaskrbljujoči za EU, saj opozarjajo na izzive, s katerimi se soočajo tisti, ki zagovarjajo človekove pravice in temeljne svoboščine na Kitajskem, so navedli v sporočilu.

Na Trgu nebeškega miru so kitajske oblasti 4. junija 1989 z vojsko in tanki zaustavile večtedenske shode ljudi, ki so zahtevali politične spremembe in odpravo korupcije. Po uradnih podatkih kitajskih oblasti je bilo ubitih 241 ljudi, od tega 36 študentov, medtem ko oporečniki trdijo, da je bilo ubitih več tisoč.

