70 let Dnevnika: Ljubljanski, vedno na drugem bregu

V četrtem nadstropju Ravnikarjeve rumene stavbe na Kopitarjevi ulici, le lučaj od ljubljanske tržnice, je nekaj vrat brez napisanih imen, ki sicer v tej hiši povedo, v kateri pisarni dela kdo od zaposlenih. Za vrati je na papirju, skrbno zloženem na do stropa segajočih policah, zapisano življenje nekega časopisa. Od tiste prve izdaje v vezanem letniku iz leta 1951 pa vse do danes je med pretežno zelenimi platnicami zabeleženo domala vse, kar se je dogajalo zadnjih 70 let.