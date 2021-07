Timmermans se fotografiranja ni udeležil iz protesta, ker je premier Janez Janša komisarjem na uradnem srečanju na Brdu kazal sliko z mariborskega prvomajskega piknika, na katerem sta bila tudi dva sodnika, kar naj bi bil dokaz, da stranka SD obvladuje pravosodje.

Kot je pojasnil Nemec, je Janša ob fotografiji pojasnjeval svoje osebno stališče, zakaj ni moč v slovenskem sodstvu odpravljati anomalij in zakaj je nemogoče reformirati slovensko sodstvo.

»Gre za to, da se je prvič zgodilo, da bi ena od držav članic na prvi dan predsedovanja izkoristila priložnost in obračunavala s političnimi nasprotniki, ki predstavljajo največjo grožnjo na naslednjih volitvah zdajšnji oblasti,« je dejal Nemec, sicer tudi član parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.

Predsednik vlade je po prepričanju Nemca manipuliral s fotografijo, ki je bila posneta v Mariboru pred nekaj leti. Janšo je obenem spomnil, da imamo v Sloveniji ustavnega sodnika, ki je izjavil, da je Janša ena največjih zgodovinskih osebnosti v Sloveniji, in da iz tega nihče ni delal velikega problema. To je sicer na Twitterju zapisal Klemen Jaklič, a takrat še ni bil ustavni sodnik.

Timmermans je sicer Nemca med pripravami na srečanje predstavnikov poslanskih skupin DZ s predstavniki Evropske komisije obvestil, da je prišlo do incidenta, »ki mu ni para in za katerega se ne spomni, da bi se kadarkoli zgodil«, je dejal Nemec. S potezo se je želel zoperstaviti manipulaciji, ki se je začela že prvi dan slovenskega predsedovanja, je dejal poslanec.

Do takšnih potez in manipulacije dogodka, ki bi moral biti namenjen predvsem vzpostavljanju dialoga med komisijo in vlado, so bili po besedah Nemca kritični tudi drugi člani Evropske komisije. Ocenjuje, da je ta incident zasenčil dobro namero komisije, da bi na konstruktiven način začeli šestmesečno predsedovanje Slovenije Svetu EU. »Žal temu ni bilo tako,« je dejal.

»Janša je dobil odgovore tako komisarke za pravosodje kot tudi predsednice Evropske komisije, kakšnim vrednotam in smernicam je treba slediti, če želimo krepiti sodstvo v posameznih državah članicah,« je pojasnil Nemec.

Timmermans prihaja iz vrst Stranke evropskih socialistov (Pes), bil je tudi njen vodilni kandidat za evropskih volitvah leta 2019. Pod okrilje Pes sodi tudi stranka SD, kateri pripada Nemec.