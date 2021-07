Ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU se v Sloveniji mudi celotna evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu. Predsednica von der Leynova si je s premierom Janezom Janšo že ogledala Pediatrično kliniko v Ljubljani, kjer bodo financirani programi iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje po pandemiji bo predvidoma prav danes Sloveniji razkrila predsednica evropske komisije.

To je pozitivno sporočilo, s katerim prihaja v Slovenijo evropska komisija. Po neuradnih informacijah se je napete odnose med Slovenijo in evropsko komisijo v zadnjih tednih poskušalo umiriti. Vendarle po naših informacijah komisija v Slovenije prihaja z mešanimi sporočili. Še vedno je problematično neurejeno financiranje STA in nedokončano imenovanje delegiranih tožilcev v evropsko javno tožilstvo.

Komisarka komisarka za vrednote in transparentnost Vera Jourova, ki je v minulih mesecih kritizirala zadržano financiranje STA s strani vlade, je ob prihodu v kongresni center na Brdu dejala, da je sporočilo evropske komisije vsem državam članica, da morajo mediji svoje delo opravljati svobodno, pod dobrimi pogoji in tudi v okoliščinah varnosti. »Mediji namreč igrajo pomembno vlogo za demokratično družbo,« je dejala Jourova. Na vprašanje, kako ocenjuje medijsko svobodo v Sloveniji, je dejala, da bodo o tem razpravljali.

Komisar za pravosodje Didier Reynders, ki je slovenske oblasti že večkrat pozval k dokončanju postopka imenovanja delegiranih tožilcev, je ob prihodu na Brdo dejal, da bo z ministrom za pravosodje Marjanom Dikaučičem danes imel dvostranski sestanek, v katerem želi razjasniti, zakaj ni bilo možno nadaljevati postopka imenovanja z dvema kandidatoma in kako bo sedaj možno s transparentnim novim postopkom možno predlagati nova kandidata. »Na koncu bo dogovor med slovensko vlado in glavno tožilko v evropskem javnem tožilstvu Kövesi. Upam, da bomo imeli nov dogovor čim prej,« je dejal Reynders, ki je vnovič poudaril, da še zgolj Slovenija ni imenovala tožilcev v evropsko javno tožilstvo. »Zelo pomembno je, da Slovenija tudi kot prihajajoča predsedujoča država, polno spoštuje uredbo (o evropskem javnem tožilstvu, op. p.),« je dejal Reynders.

Upravno sodišče je danes sicer zavrglo tožbo in zahtevo za začasno odredbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Tožnika sta namreč tožbo vložila prezgodaj, saj še nista prejela sklepa vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, so sporočili z upravnega sodišča.

Podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans je ocenil, da bo slovensko predsedstvo že od sredine julija na področju sprejemanje podnebne zakonodaje soočeno z obilico dela. Potem, ko bo komisija namreč predstavila zakonodajnih sveženj za dosego ciljev 55-odstotnega zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, bo potrebno sprejeti 12 različnih zakonodaj na tem področju. A je Timmermans prepričan, da bo Slovenija dobro opravila delo.

Na vprašanja o nižanju demokratičnih standardov v Sloveniji je Timmermans odgovoril diplomatsko. »Dogajanje v Sloveniji spremljam že od 90. let in videl sem, kako je Slovenija sprejela svobodo in kako so se Slovenci potem okrepili. Prva država iz nekdanje Jugoslavije, ki je sprejela svobodo in to na miren način, je bila Slovenija. Tega ne bom nikoli pozabil. In to mi daje velikansko zaupanje v odpornost in ljubezen do svobode med Slovenci,« je dejal Timmermans, ki je pohvalil tudi slovenske kolesarje. Izpostavil je slovenske tekmovalce na dirki po Franciji, še posebej Tadeja Pogačarja in njegovo zmago na sredinem kronometru.