Vlada je na sredini korespondenčni seji, že drugi v tem tednu na temo o STA, sprejela odločitev o izvedbi posebne revizije za minulih 10 let poslovanja. Kot so pojasnili v STA, temu sicer ne nasprotujejo, a vse skupaj spominja na novi manever zavlačevanja, saj se štetje treh dni, po katerih naj bi STA dobila na račun sredstva v obliki predujma, s tem lahko oddaljuje najmanj v jesen. Svoj čas bo namreč terjal tako izbor revizijske hiše, ki naj bi ga opravila vlada, kot tudi sama izvedba revizije poslovanja desetletnega obdobja, so pojasnil v STA.

Direktor Bojan Veselinovič je odločno zavrnil insinuacije o dvojnem zaračunavanju storitev STA: »Dejstvo je, da smo z bogatim naborom tržnih storitev v minulem obdobju zagotovili tudi pokritje stroškov javne službe, ki so bili večji od nadomestila zanjo. Država je tako vseskozi plačevala manj, kot ji bilo treba, če profesionalno usposobljen kolektiv novinarjev ne bi opravljal svojega dela. Stroški javne službe bi namreč nastajali, tudi če bi STA ne opravljala tržne dejavnosti.«

Kot so še poudarili predstavniki STA, bodo tako kot do zdaj, tudi v prihodnje storili vse za začetek vnovičnega financiranja STA: »K temu vlado zavezujeta najmanj dva zakona. STA pa ne more in ne sme izpolniti vladnega sklepa o umiku izvršbe, ki je bil sprejet tudi na skupščini STA. » Direktor Bojan Veselinovič je dodal: »To bomo storili takoj, ko bo rešeno financiranje STA in bo denar, ki bi ga morali že zdavnaj dobiti, na našem računu. Moja zakonska dolžnost kot direktorja STA je storiti vse, kar je v korist družbe, ki jo vodim. Umik izvršbe bi bila škodljiva poteza tako za STA kot njene zaposlene. Za to obstajajo tako pravni kot ekonomski argumenti. Najmanj nenavadno pa je, da umik izvršbe terja tisti, ki je naš dolžnik, torej vlada.«