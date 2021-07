Predsednik Pahor se je na petkovo izjavo ministra Hojsa na brifingu za bruseljske novinarje, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji, odzval danes v izjavi za medije ob robu vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo.

Spoštljivost je pomembna

Kot je poudaril, so se zlasti politiki in javne osebnosti dolžni vzdržati besed, ki bi jih kdo razumel kot žaljive. Pri Hojsovi izjavi gre po njegovem mnenju za besede, nevredne nekoga, ki zavzema tako visok položaj.

»Zlasti ko govori ne le v svojem imenu, v imenu vlade in naše države, ampak tudi v imenu Sveta EU, mora biti toliko bolj pazljiv, kaj in kako reče, da to ne bo naletelo na neko nerazumevanje. Ni treba, da se strinjamo, da pove stališče, ki je nujno za vse sprejemljivo, mora pa biti izrečeno spoštljivo,« je poudaril Pahor.

Predsednik republike je ob tem izrazil tudi upanje, da se bo predsednik vlade Janez Janša v torek, ko bo nagovoril Evropski parlament in odgovarjal na vprašanja evropskih poslancev, znal upreti skušnjavi, da ne bo »rekel vsega, kar misli, na način, kot bi si morda želel, in da se bo zavedal, da bo vse, kar bo povedal, povedal v imenu Slovenije«