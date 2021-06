V ponedeljek zvečer so koprski policisti v Bivju naleteli na skupino mladoletnikov, ki so se igrali izjemno nevarno igro. »Z igranjem igre ’izziv’ so srečo izzivali s skakanjem na železniške tire v trenutku približevanja vlaka,« so sporočili s Policijske uprave Koper in dodali, da so mladi na tak način »proslavili« zaključek šolskega leta. Z drznim in nepremišljenim ravnanjem so resno ogrozili svoja življenja, povzročili pa so tudi zamudo v železniškem prometu, saj je najmanj eden od vlakov sunkovito zaviral, da je pravočasno ustavil in tako preprečil trčenje in potencialno tragično nesrečo, so še dodali.

Policija je predlog za postopek zoper mladoletnike poslala Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča. Osumljeni so kršitve zakona o varnosti železniškega prometa.