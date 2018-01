Obvestilo o tragediji so policisti in gasilci dobili okoli 18.45, a prva informacija je bila, da je izbruhnil požar na tamkajšnji lopi. Ko so prihiteli na kraj dogajanja, so ugotovili, da je v resnici zagorel vagon. Ko so izklopili elektriko, pogasili požar in se povzpeli na streho vagona, so naleteli na žalosten prizor – našli so truplo fanta, neuradno starega okoli 14 let. Policija je že potrdila, da je umrl zaradi električnega udara. Bil naj bi v družbi še enega dečka, ki pa se ni povzpel na vagon.