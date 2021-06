Potem ko slovenski košarkarski reprezentanci ni uspelo v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 1992 (Barcelona) in 2008 (Peking), bo na športni festival pod petimi krogi poskušala priti tretjič. Izbrano vrsto selektorja Aleksandra Sekulića najprej danes ob 15.30 čaka obračun z Angolo, nato pa jutri ob isti uri še s Poljsko. Po dnevu premora bodo na vrsti polfinalna in finalni obračun. V slovenskem taboru vsi že komaj čakajo na začetek in verjamejo v rek, da gre v tretje rado. »Veseli nas, da smo v Kaunasu in da se lahko borimo za uvrstitev na olimpijske igre. Prisotnih je veliko čustev in strasti, saj vemo, za kako veliko stvar se borimo. Če bi nam uspelo priti v Tokio, bi bilo to nekaj norega, neopisljivega. Imamo kakovost, da se enakovredno borimo z vsemi moštvi. Verjamemo v uspeh,« pred začetkom turnirja sporoča selektor Aleksander Sekulić.

Z dobro obrambo bo stekel tudi napad

Pred prihodom v Kaunas je slovenska reprezentanca odigrala zgolj dve pripravljalni tekmi proti Hrvaški, pa še to obakrat v nepopolni postavi, zato selektor Sekulić pred današnjim obračunom opozarja na previdnost. »Na vseh tekmovanjih so prve tekme vedno nekoliko težje, saj je treba prebiti led. Po drugi strani je tokrat situacija resnično specifična. Imeli smo samo dve pripravljalni tekmi, hkrati pa se počasi zbirali in popolnjevali moštvo. Igralcem sem že dejal, da bo izredno pomemben uvod v tekmo z Angolo. Moramo se osredotočiti na dobro obrambo, saj bo tako stekel tudi napad,« meni Sekulić.

Prav podrobno se v slovenskem taboru na Angolo niso mogli pripraviti, saj je ta afriška država odigrala le dve pripravljalni tekmi proti zasedbi Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone, posnetek pa so dobili zgolj z enega obračuna. V tej luči je imela Slovenija nekoliko sreče z razporedom v Kaunasu, saj sta že včeraj pomerili Angola in Poljska in so tako lahko prva dva nasprotnika videli na delu v živo. Angola je sicer med letoma 1992 in 2008 redno nastopala na olimpijskih košarkarskih turnirjih, a nikoli ni prišla do odmevnega rezultata. Bila je tudi del svetovnega prvenstva 2019, na katero se Sloveniji ni uspelo prebiti.

Slovenci in Angolci so do zdaj odigrali tri medsebojne tekme. Vse tri so dobili slovenski košarkarji. Avgusta leta 2007 so bili boljši na pripravljalni tekmi (78:51), enako natanko sedem let kasneje (79:58), prav tako pa tudi septembra 2014 (93:87) v četrtem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva. A nazadnje so Angolce strli šele v zadnji četrtini, kar mora biti opozorilo, da ne gre nikogar podcenjevati. »Angola ima fizično zelo močno reprezentanco ter novega španskega trenerja Joseja Clarosa Canalsa. Fizično moč poskušajo izkoristiti zlasti v obrambi, tudi v napadu pa imajo nekaj orožij. Težijo k igri pod koš, tako da bomo morali stopiti skupaj ter igrati zelo agresivno,« je Angolo analiziral Sekulić.