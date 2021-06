»Če smo lansko leto ljudi pozivali, naj ostanejo doma in festival spremljajo v najožjem družinskem krogu, jih letos nagovarjamo, naj si priskrbijo platna in ga spremljajo v družbi prijateljev,« pove Nicolas Vanek, eden od organizatorjev Gore Rocka, dobrodelnega rokovskega festivala z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Ta bo zaradi negotovih epidemioloških razmer, ki so še pred nekaj tedni vladale v državi, letos potekal v hibridni obliki, in sicer 10. julija v Tolminu ter na Facebooku in YouTubu Gore Rocka.

»Ko smo morali sprejeti odločitev za izvedbo festivala, so bili ukrepi za preprečevanje koronavirusa drugačni kot danes. Nismo vedeli, kakšne bodo omejitve. Na neki točki smo se morali odločiti. Pri dogodku, ki terja ogromno organizacijskega dela, si enostavno ne moreš privoščiti čakanja do zadnje sekunde. V danih okoliščinah bomo tako poskusili narediti najboljše, kar lahko,« pojasni Nicolas Vanek, ki kot član Športnega društva Šentviška Gora z Goro Rocka diha že deset let. Dvesto obiskovalcev bo lahko festival letos spremljajo neposredno pod, ali bolje rečeno nad odrom. Ta bo namreč v kinodvorani Kinogledališča Tolmin. Ostali bodo lahko festivalsko dogajanje spremljali pred kinodvorano, kjer ga bodo v živo prenašali na platnu. Po uradnem koncertnem delu se bodo na prosto preselili vsi.

Na festivalu bosta nastopili štajerski skupini Alo!Stari in Happy Ol' McWeasel, na zabavi pred kinodvorano pa Lean Kozlar Luigi. »Želeli smo, da bi nastopilo deset bendov, pa smo jih morali zaradi spremenjenega formata festivala osem odpovedati,« razloži Nicolas. Lani je festival zaradi strogih preventivnih ukrepov v celoti potekal na spletu. »Usedli smo se v avto in obiskovali glasbenike po celi Sloveniji – med drugim Prismojene profesorje bluesa, Hama & Tribute 2 Love in Šank Rock – da smo njihove nastope posneli. Tukaj bi se rad zahvalil tudi vsem nastopajočim, ki so svoj nastop opravili povsem brezplačno. Spletni festival je trajal tri dni, a se to ni izkazalo za najboljšo odločitev. Prvi dan si je koncerte na Facebooku v živo ogledalo okrog 6000 oseb, nato pa vsak naslednji dan manj. Na podlagi te izkušnje smo se zato odločili, da letos raje priredimo enodnevni festival.«

Če hočemo pomoč, si moramo pomagati sami

Športno društvo Šentviška Gora je festival Gora Rocka prvič organiziralo leta 2005, ob deseti obletnici društva. »Hoteli smo organizirati en dober žur. Povabili smo Big Foot Mamo, Day Out in Lunapark. Sami smo zbili oder in napeli plahto, vse zelo po domače. Prišlo je kakih 200 obiskovalcev iz okoliških krajev. Dogodek so dobro sprejeli, pa smo si rekli – to bi lahko ponovili!« In tudi so, vsako leto, brez premora. Vsako leto so poklicali kakega glasbenega gosta več, tudi oder se je vsako leto povečal, in enodnevni dogodek je prerasel v večdnevni festival. Večali pa so se tudi finančni izkupički. »Če delamo brezplačno, namenimo izkupiček tistim, ki bi jim denar lahko pomagal!« so sklenili. Tako se je iz Gore Rocka peto leto rodila dobrodelna zgodba.

»Vsako leto pregledamo, komu bi lahko pomagali. Nekaterim pomagamo redno, na primer Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje s programom Botrstvo. Zadnji dve leti doniramo tudi mariborskemu Humanitarčku. Dobro delajo!« V vseh letih skupaj so za dobrodelne namene zbrali 165.000 evrov. Največ, 26.000 evrov, so zbrali pred tremi leti, ko se je festivala udeležilo rekordno število ljudi – več kot 10.000.

Večji del denarja, ki ga zberejo z vstopnicami, vsakoletno namenijo za izboljšanje življenja v lokalni skupnosti. Tako so na primer kupili defibrilatorje za odročna območja tolminske občine, pomagali pri obnovi otroških igral v vrtcu Šentviška Gora in Prapetnem Brdu, obnovi vlečnice na smučišču na Ponikvah … Pomembno so prispevali tudi k izgradnji sodobne, večnamenske dvorane na Šentviški Gori: v šestih letih so za dvorano zbrali več kot 60.000 evrov. »Na ta način se prebivalcem okoliških vasi zahvalimo za ure in ure prostovoljskega dela, ki ga opravijo. Vse, kar se zgodi v odročnih krajih, je plod prostovoljskega dela. Pozabljeni smo od vseh. Če hočemo pomoč, si moramo pomagati sami.«