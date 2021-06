Hrvaški kriminalisti so ugotovili, da je 23-letnik lani in letos večkrat prišel na Hrvaško ter iz kampov odtujil kolesa. Nato se je z njimi odpeljal proti Sloveniji, še preden bi lastniki dojeli, da so ostali brez koles in prijavili tatvino policiji.

Policisti so analizirali kraje koles v zahodni Istri in so v petek zvečer na mejnem prehodu Kaštel (Dragonja) ustavili avtomobili znamke BMW s slovensko registracijo, ki je prevažal dve kolesi. V avtomobilu sta bili 23- in 55-letnik, ki nista imela nobenih dokazov, da sta lastnika koles. Policija je ugotovila, da je dvojica kolesi odtujila v kampu v Vrsarju malo pred prihodom na mejni prehod, so zapisali na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.