Od sredine lanskega leta je na območju Gorenjske, Primorske in Goriške izginilo sedem koles višjega kakovostnega razreda, skupno so bila vredna okoli 22.000 evrov. Šest jih je bilo ukradenih v kampih, eden pa izpred gostinskega lokala. Zaradi tatvin so radovljiški policisti ovadili dva Ljubljančana.

Kot je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj, je tri kolesa ukradel eden od ovadenih sam. Električnega, vrednega okoli 2600 evrov, je odnesel z nosilca na vozilu. Poškodoval je ključavnico. Drugega, vrednega okoli dva tisočaka, je izmaknil iz zaklenjene prikolice. Tretjega (njegovo vrednost ocenjujejo na približno 4500 evrov) pa izpred gostišča. Tudi v tem primeru ga ključavnica, s katero je bilo priklenjeno, ni ustavila. Kraje preostalih štirih koles se je lotil s pajdašem.

Vsa so šla takoj v druge roke, policisti so novim »lastnikom« zasegli dve. S kupci je tat sklenil kupoprodajno pogodbo. Natvezil jim je, da je originalna dokazila o kolesih izgubil, in zagotovil, da za resničnost podatkov jamči s pisno pogodbo. Kolesi je prodal za bistveno nižjo ceno. Štiri tisoč petsto evrov vrednega za 900 evrov, 2500 evrov vrednega pa za 450. Kaže, da sta se tatova ukvarjala tudi z drugimi nezakonitimi posli. Prvemu so namreč zasegli več kot kilogram marihuane, drugemu pa manjšo količino anaboličnih steroidov. Zato so kriminalisti spisali še kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljenimi snovmi v športu.