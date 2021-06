Izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi izkušeni Italijan Alberto Giuliani, je pred prvim nastopom v ligi narodov optimistično napovedovala boj za polfinale, po 12 zmagah na 15 ligaških tekmah pa je tja tudi zanesljivo napredovala s tretjega mesta.

Tam je morala priznati premoč svetovnim prvakom, ki so po štirih zaporednih porazih na velikih turnirjih tokrat le strli slovensko četo.

Giuliani je na igrišče sprva poslal preverjeno postavo z Gregorjem Ropretom na mestu podajalca in blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ob mreži. Na sprejemalskih mestih sta mesti zasedla kapetan Tine Urnaut in Klemen Čebulj, korektor pa je bil Tonček Štern.

Pri Poljakih se je takoj poznalo, da sta za razliko od ligaškega obračuna tokrat zaigrala Wilfredo Leon in Bartosz Kurek. Največji zvezdnik tamkajšnje reprezentance, Leon, je napravil razliko pri servisu, Poljaki so povedli s 4:2, po enojnem bloku Tončka Šterna pa je bil izid hitro izenačen na 4:4. Poljaki so imeli večkrat dve točki naskoka. Po zaporednih asih Šterna je Slovenija povedla s 14:13, po uspešnem naslednjem napadu Čebulja pa prvič tudi z dvema točkama razlike.

Slovenci so vodili do 19:17, potem pa je na sceno znova stopil Leon, ki je z močnimi servisi oddaljil slovensko ekipo od mreže. Poljska je po zgrešenem napadu Čebulja povedla z 21:19. Tudi menjava na korektorskem mestu, Šterna je zamenjal Mitja Gasparini, ni prinesla želenega učinka, svetovni prvaki pa so po neuspešnem napadu prav Gasparinija povedli za tri točke (23:20), s takšno prednostjo pa so dobili tudi prvi niz.

Po dveh zaporednih točkah Poljske so začeli svetovni prvaki grešiti. Leon je dvakrat zapovrstjo zgrešil, Slovenija pa je prišla do vodstva s 4:2, po novi odlični blok obrambi pa po točki Urnauta še s 5:2. Pol minute odmora Vitala Heynena na klopi Poljakov težav sprva ni rešila, po tretjem asu Tončka Šterna pa je Slovenija na prvi tehnični odmor odšla s prednostjo 8:4.

Bartosz Kurek, ki prav tako ni igral na prvi medsebojni tekmi obeh nasprotnikov v Riminiju, je nato stvari vzel v svoje roke in sam popeljal Poljake do izenačenja na 8:8, po uspešnem bloku pa do vodstva z 12:11. Slovenci so nato prišli do vodstva s 14:13 po asu Pajenka pa so tekmeci po novi servis seriji Leona povedli s 16:14, po asu Fabiana Drzyzge pa z 20:16. Poljaki so nato ubranili poskus vrnitve Slovencev in nato s 25:21 osvojili še drugi niz.

Tudi v tretjem je Slovenija bolje začela in povedla za tri točke (5:2). Toda Poljaki so se vnovič vrnili, izenačili na 7:7, nato pa povedli za dve točki pri 10:8. Čeprav so Giulianijevi varovanci izenačili na 13:13, so Poljaki znova prevzeli pobudo in vztrajali v vodstvu. As Mateusza Bienieka je vodstvo svetovnih prvakov povišal na tri točke (20:17).

Po bloku Dejana Vinčića so se sicer Slovenci približali na 20:21 in nato po točki Tončka Šterna še na 23:24, potem ko so zaostajali za tri točke. Napaka pri servisu Gasparinija pa je nato Poljake popeljala v veliki finale.

Pri zmagovalcih je bil s 17 točkami najbolj učinkovit Kurek, 13 jih je dodal Leon. Pri Slovencih je 13 točk dosegel Urnaut, 12 jih je dodal Tonček Štern, deset pa Čebulj.

V finalu se bodo Poljaki v nedeljo ob 15. uri pomerili z Brazilijo, ki je bila v prvem polfinalu prepričljivo boljša od Francije s 3:0 (20, 18, 19). Slovenija se bo z galskimi petelini za tretje mesto pomerila ob 11.30.