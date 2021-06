V Fiserv Forumu v Milwaukeeju so gostitelji pred 16.400 gledalci prevladovali od prve do zadnje minute. Najbolj v drugi četrtini, ko so naredili delni izid 20:0 in jo dobili kar s 43:17. Na polčasu so že vodili s 77:45 in tako razrešili vse dvome o zmagi.

V domači vrsti sta prevladovala Janis Antetokounmpo s 25 in Jrue Holiday z 22 točkami, v razglašeni zasedbi iz Atlante pa je bil najbolj učinkovit Trae Young, ki je dosegel 15 točk ob metu iz igre 6-16.

Zasenčili tekmece »Od prve do zadnje minute smo bili zelo osredotočeni ter s kolektivno predstavo povsem zasenčili tekmece,« je po zmagi dejal 211 cm visoki »čudežni Grk« v dresu Milwaukeeja. Domača zasedba je po bolečem porazu na prvi tekmi s 113:116 strnila svoje vrste in pokazala izjemno učinkovito predstavo v obeh smereh igre. Predvsem je onemogočila na prvi tekmi neustavljivega Younga, ki jim pred dnevi nasul 48 točk in prispeval 11 podaj.